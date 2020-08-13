ВМС Бахрейна приобрели корабль класса "Ривер" из состава британского флота

ЦАМТО, 12 августа. Компания BAE Systems продала Бахрейну выведенный из состава ВМС Великобритании патрульный корабль прибрежной зоны "Клайд" класса "Ривер-1".

Сообщение об этом было размещено 8 августа на странице Navy Lookout в Twitter.

По данным Navyrecognition.com, переданный ВМС Бахрейна корабль "Клайд" был переименован в "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah) в ходе церемонии, состоявшейся 7 августа в Портсмуте.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на строительство первых трех кораблей проекта "Ривер" был заключен с компанией VT Group 8 мая 2001 года. Последний из этих кораблей был передан ВМС Великобритании 24 марта 2004 года. В декабре 2004 года с VT Group был подписан контракт на постройку по измененному проекту ("Ривер-1") четвертого корабля серии, предназначенного для несения патрульной службы в зоне Фолклендских островов. При этом корабль передавался Минобороны Великобритании в аренду сроком на пять лет – до 2012 года с возможностью продлении срока аренды, возвращения его владельцу, либо покупки корабля.

P-284 "Клайд" предназначался для замены двух устаревших кораблей проекта "Кастл" – "Дамбартон Кастл" и "Лидс Кастл". Корабль был спущен на воду 14 июня 2006 года. Официальная церемония передачи "Клайда" ВМС Великобритании состоялась 5 июля 2007 года. С августа 2007 года корабль применялся для обеспечения безопасности в районе Фолклендских островов.

Длина корабля составляет 81,5 м, ширина – 13,6 м, осадка – 3,8 м, водоизмещение – 1850 т, дальность плавания – 5500 морских миль на скорости 12 узлов, максимальная скорость – 21 узел, экипаж – 36 человек. "Клайд" оснащен дизельной главной энергетической установкой с двумя двигателями Ruston 12RK 270 мощностью 4125 кВт. Корабль вооружен 30-мм артиллерийской установкой Oerlikon KCB и пулеметами. Размеры вертолетной площадки позволяют использовать вертолеты класса "Линкс", "Си Кинг" и "Мерлин".