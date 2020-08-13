Тихоокеанский флот впервые высадился с неба на Командорские острова

Морпехи Тихоокеанского флота впервые десантировались на Командорские острова. Высадка производилась из самолета Ан-26 с применением новейших парашютных систем "Арбалет".

Об этом сообщает Минобороны РФ. Подразделение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России участвовало в плановом тактическом учении: в общей сложности, более 50 военнослужащих. Площадка для десантирования морпехов была незнакомой. Цель высадки - переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из Командорских островов.

После высадки морпехи отрабатывали навыки прыжков в полной боевой выкладке с оружием. Оборона объекта от разведывательно-диверсионных групп условного противника велась в жестких временных ограничениях.

Майя Бирюкова