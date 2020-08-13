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Российская газета

Тихоокеанский флот впервые высадился с неба на Командорские острова

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Источник изображения: Павел Лисицын/РИА Новости

Морпехи Тихоокеанского флота впервые десантировались на Командорские острова. Высадка производилась из самолета Ан-26 с применением новейших парашютных систем "Арбалет".

Об этом сообщает Минобороны РФ. Подразделение морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России участвовало в плановом тактическом учении: в общей сложности, более 50 военнослужащих. Площадка для десантирования морпехов была незнакомой. Цель высадки - переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из Командорских островов.

После высадки морпехи отрабатывали навыки прыжков в полной боевой выкладке с оружием. Оборона объекта от разведывательно-диверсионных групп условного противника велась в жестких временных ограничениях.


Майя Бирюкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Арбалет РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
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