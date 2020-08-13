Испытания собственного интернета на российском сегменте МКС завершатся в III квартале

В ходе испытаний подтверждены основные характеристики широкополосной системы связи

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Летные испытания широкополосной системы связи (ШСС) на российском сегменте МКС завершатся в III квартале 2020 года. Об этом говорится в официальном издании компании "Информационные спутниковые системы" им. М.Ф. Решетнева (ИСС).

"Завершить летные испытания широкополосной системы связи российского сегмента МКС планируется в III квартале текущего года", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, система включает в себя передающую аппаратуру, созданную Ракетно-космической корпорации "Энергия", и приемную аппаратуру, созданную в ИСС. "В ходе испытаний подтверждены основные характеристики ШСС, в том числе возможность передачи информационных сообщений через спутники ретрансляторы системы "Луч" с российского сегмента орбитальной станции со скоростью до 180 Мбит/с", - отмечается в сообщении.

В июле генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что российский сегмент Международной космической станции получит независимый широкополосный интернет к концу года. По словам главы госкорпорации, в этом вопросе будет обеспечена независимость от США.