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Интерфакс-АВН

ОАК модернизирует производство для сборки истребителей Су-57

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Один из серийных образцов (второй?) истребителя Су-57 на сборке в цеху № 45 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина
Один из серийных образцов (второй?) истребителя Су-57 на сборке в цеху № 45 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.
Источник изображения: "Крылья Советов" / ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод организует поточную линию сборки истребителей пятого поколения Су-57, сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации.

"В настоящее время проводится подготовка поточной линии сборки многофункционального авиационного комплекса пятого поколения Су-57", - говорится в сообщении ОАК, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В нем отмечается, что цеха производства осмотрел в рамках поездки на завод министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На заводе компании "Сухой" в Комсомольске-на-Амуре проведена модернизация и техническое перевооружение производства, что позволяет нам успешно и в срок выполнять государственный оборонный заказ", - заявил министру генеральный директор ПАО "Компания "Сухой" Илья Тарасенко.

Согласно сообщению, новый контракт на поставку истребителей Су-35 позволит обеспечить загрузку и сохранить рабочие места для более 10 тысяч человек.

Ранее в среду сообщалось, что Шойгу сообщил о планах заключить дополнительный контракт на поставку истребителей Су-35 на 70 млрд рублей.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Предприятие серийно производит истребители Су-35 как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

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