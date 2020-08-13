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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ закупит дополнительную партию истребителей Су-35 на 70 млрд рублей

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Су-35
Су-35.
Источник изображения: militarynews.ru

Комсомольск-на-Амуре. 12 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Вооруженные силы России подпишут новый контракт стоимостью 70 млрд рублей на поставку истребителей поколения "4++" Су-35, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолётов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей", - сказал Шойгу в среду в Комсомольске-на-Амуре на совещании с представителями оборонно-промышленного комплекса.

"Собственно, мы за этим приехали, убедиться в том, что предприятие в состоянии этот контракт выполнить", - заявил министр.

Су-35 - сверхманёвренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Предприятие серийно производит истребители Су-35 как для Минобороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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Страны
Россия
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Су-27
Су-35
Су-35С
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Минoбороны РФ
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Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения
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