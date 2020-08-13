Шойгу рассказал о закупке истребителей Су-35С и строительстве корветов для ВМФ

Минобороны России планирует до конца года заключить с компанией «Сухой» контракт на поставку истребителей Су-35С, сообщил 12 августа министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Хабаровский край.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей», — заявил Шойгу.

Министр обороны сообщил, что по итогам прошлого года оборонные предприятия региона освоили порядка 29 млрд рублей, в этом году эта цифра вырастет до 33 млрд. Кроме того, в интересах Минобороны реализуются «десятки долгосрочных государственных контрактов».

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал о строительстве шести корветов для ВМФ на Амурском судостроительном заводе (АСЗ).

По его словам, с октября на АСЗ будет применяться льготная схема привлечения кредитных средств с учетной ставкой 5%.

«По поручению верховного главнокомандующего, президента нашей страны мы планируем заключить с предприятием долгосрочный контракт на строительство шести корветов до 2028 года», — сказал министр.

По его словам, на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей.

Министр выразил надежду, что руководство края окажет поддержку АСЗ в подготовке и подборе кадров.

Ранее, 29 июля, на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре состоялась церемония закладки малого ракетного корабля — носителя крылатых ракет «Калибр» проекта 22800 («Каракурт»). Судно предназначено для Тихоокеанского флота (ТОФ) и строится в рамках гособоронзаказа.