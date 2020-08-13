Ядерный пакт: Трамп сообщил о совместной работе с Россией

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хочет» заключить с Америкой «ядерный пакт». По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема. Консультации внешнеполитических ведомств двух держав начались в июне, второй раунд переговоров пройдет в Вене через неделю.

Российская Федерация «очень хочет» заключить с Соединенными Штатами «ядерный пакт». Об этом в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».

«Мы сейчас работаем с Россией над пактом по ядерному оружию, и они хотят этого, очень хотят. Я не думаю, что они будут ждать. Сейчас это крупнейшая мировая проблема, и мы работаем с Россией прямо сейчас», - отметил он.

Сейчас между РФ и США проходят межведомственные консультации по стратегической стабильности - переговоры ведут замминистра иностранных дел Сергей Рябков и спецпосланник Маршалл Биллингсли. Второй раунд запланирован на 16-18 августа, он должен пройти в Вене - как и первый раунд переговоров, состоявшийся в конце июня. Месяц спустя прошли консультации в формате рабочих групп по вопросам доктрин, космоса и транспарентности.

С 17 по 18 июля в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности, во время которых, в частности, поднимался вопрос о влиянии новых технологий на международную безопасность.

«Удалось рассмотреть практически всю повестку дня контроля над вооружением», - рассказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.

Российская сторона рассказала американской делегации о военной доктрине Москвы.

«Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии», - добавил Рябков, подчеркнув, что «контроль над вооружениями остается основным». При этом, по его словам, американские власти «не отказываются от контроля под вооружениями, в том числе из-за собственной безопасности».

«Реалистичный, трезвый, углубленный и профессиональный разговор как старт того, что я хотел бы, со временем, назвать определенным процессом», - отметил замминистра по итогам консультаций с американскими делегатами.

1 июля Сергей Рябков заявил, что Россия поддерживает США, которые предложили увеличить круг участников договоренностей по ракетно-ядерному разоружению.

Он заявил, что Кремль относится к «американским сигналам» по данному вопросу со всей серьезностью. Идея расширения круга участников процесса представляет интерес для российской стороны. Штаты ранее неоднократно призывали Китайскую Народную Республику присоединиться к соглашению - однако Пекин раз за разом отказывается.

Заместитель главы МИДа подчеркнул: Россия выступает за придание контролю за вооружениями многостороннего характера. По мнению китайской Компартии, вступление КНР в новый договор и ограничение наступательных вооружений противоречит интересам Пекина.

О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар, заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.

«Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил - а я говорил - что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.

Наша концепция - это ответ на встречный удар», - заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную «перестрелку», то «неизбежно будет уничтожен».

Путин подчеркнул, что возмездие неизбежно. «Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - заверил президент.

«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие: если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», - подчеркивал в марте 2019 года посол РФ в США Анатолий Антонов.

Иван Апулеев