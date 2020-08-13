Ядерный пакт: Трамп сообщил о совместной работе с Россией

Трамп назвал главной мировой проблемой заключение ядерной сделки с РФ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «очень хочет» заключить с Америкой «ядерный пакт». По его словам, сейчас две стороны работают над соглашением по ядерным вооружениям, и ситуация вокруг него - крупнейшая мировая проблема. Консультации внешнеполитических ведомств двух держав начались в июне, второй раунд переговоров пройдет в Вене через неделю.
Российская Федерация «очень хочет» заключить с Соединенными Штатами «ядерный пакт». Об этом в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА «Новости».
Сейчас между РФ и США проходят межведомственные консультации по стратегической стабильности - переговоры ведут замминистра иностранных дел Сергей Рябков и спецпосланник Маршалл Биллингсли. Второй раунд запланирован на 16-18 августа, он должен пройти в Вене - как и первый раунд переговоров, состоявшийся в конце июня. Месяц спустя прошли консультации в формате рабочих групп по вопросам доктрин, космоса и транспарентности.
С 17 по 18 июля в Женеве прошли российско-американские переговоры по стратегической стабильности, во время которых, в частности, поднимался вопрос о влиянии новых технологий на международную безопасность.
«Удалось рассмотреть практически всю повестку дня контроля над вооружением», - рассказал журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков.
Российская сторона рассказала американской делегации о военной доктрине Москвы.
«Мы обсудили влияние новых технологий, таких как гиперзвук, на международную безопасность, информационные технологии», - добавил Рябков, подчеркнув, что «контроль над вооружениями остается основным». При этом, по его словам, американские власти «не отказываются от контроля под вооружениями, в том числе из-за собственной безопасности».
1 июля Сергей Рябков заявил, что Россия поддерживает США, которые предложили увеличить круг участников договоренностей по ракетно-ядерному разоружению.
Он заявил, что Кремль относится к «американским сигналам» по данному вопросу со всей серьезностью. Идея расширения круга участников процесса представляет интерес для российской стороны. Штаты ранее неоднократно призывали Китайскую Народную Республику присоединиться к соглашению - однако Пекин раз за разом отказывается.
Заместитель главы МИДа подчеркнул: Россия выступает за придание контролю за вооружениями многостороннего характера. По мнению китайской Компартии, вступление КНР в новый договор и ограничение наступательных вооружений противоречит интересам Пекина.
О том, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар, заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.
«Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил - а я говорил - что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара.
Путин подчеркнул, что возмездие неизбежно. «Мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», - заверил президент.
«В нашей военной доктрине четко сказано, когда и при каких обстоятельствах мы можем использовать ядерное оружие: если произведена атака против Российской Федерации, существует угроза существованию страны», - подчеркивал в марте 2019 года посол РФ в США Анатолий Антонов.
Иван Апулеев