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Деловая газета "Взгляд"

Российские ученые создали новый материал для машиностроения

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МИСиС
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
Источник изображения: www.misis.ru

Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» усовершенствовали технологию изготовления керамических деталей из карбида кремния, что значительно повысит характеристики двигателей самолетов, автомобилей и другой техники.

Карбид кремния широко применяется в ряде отраслей промышленности в качестве абразива, конструкционного материала и полупроводника, передает РИА "Новости".

Керамика из карбида кремния хорошо переносит сжимающие давления, однако очень чувствительна к структурным дефектам, поэтому имеет малую прочность на растяжение и изгиб, а также низкую трещиностойкость.

По словам автора работы, сотрудника Научно-учебного центра самораспростаняющегося высокотемпературного синтеза МИСиС-ИСМАН Степана Воротыло, карбидокремниевая керамика могла бы успешно заменить сплавы, содержащие дефицитные кобальт, никель и хром.

"Ее применение для изготовления лопаток турбин и деталей двигателей внутреннего сгорания позволило бы поднять рабочие температуры в двигателях и повысить мощность, тяговую силу, КПД и экологичность", – рассказал он.

Ученые НИТУ "МИСиС" смогли улучшить характеристики материала за счет формирования армирующих нановолокон по технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.

"Благодаря эффекту комбинированной добавки тантала и тефлона нам удалось синтезировать материал с карбидокремниевой матрицей, усиленной карбидокремниевыми нановолокнами. Они активируют спекание керамики и повышают прочностные характеристики материала, так как служат барьером для распространения трещин", – объяснил Воротыло.

Ранее Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения запатентовал устройство, позволяющее повысить бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек.


Евгения Шестак

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Страны
Россия
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
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