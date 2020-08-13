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Новейший учебно-тренировочном комплекс для подводников начал функционировать в Новороссийске

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Источник изображения: vpk-news.ru

Подводники флотов ВМФ России будут проходить спасательную подготовку на базе современного Учебно-тренировочного комплекса ВМФ, предназначенного для легководолазной и спасательной подготовки экипажей подводных лодок сообщила Служба информационного обеспечения ВМФ России.

Учебно-тренировочный комплекс построен в Новороссийске и успешно испытан специалистами Главного командования ВМФ, НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ (ВУНЦ ВМФ).

Учебно-тренировочный комплекс оснащен самым современным оборудованием, позволяющим на высоком уровне эффективности проводить подготовку личного состава экипажей подводных лодок.

По оценке Главного командования ВМФ России, - подготовка подводников в Военно-Морском Флоте с началом функционирования учебно-тренировочного уровня выведена на новый качественный уровень. Это касается как тренажерной базы, так программ обучения подводников. Программы подготовки учитывают поступление в состав ВМФ новых подвод

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Страны
Россия
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