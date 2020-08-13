Ракетоносцы Ту-160 перебросили поближе к США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 переброшены на аэродром Анадырь.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, перелет из Саратовской области состоялся в рамках летно-тактического учения дальней авиации.

Экипажи преодолели около семи тысяч километров, отработав беспосадочный полет с места дислокации.

В ведомстве также отметили, что в масштабных учениях задействованы самолеты Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78, они проходят под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша.

- В ходе учения отрабатываются задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению, - добавили в Минобороны РФ.

Тимур Алимов