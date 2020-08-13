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Деловая газета "Взгляд"

Минобороны решило закупить дополнительные Су-35С

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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Министр обороны Сергей Шойгу побывал с проверкой на Амурском судостроительном заводе (АСЗ), на котором в настоящее время строятся боевые корабли для ВМФ России и посетил авиастроительное предприятие (КнААЗ), производящее знаменитые истребители Су-35С и Су-57.

"В этом году мы планируем дополнительно заключить государственный контракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд рублей", – передает телеканал "Звезда" слова Шойгу по результатам проверки.

По его словам, с этой целью он и совершил свой визит, чтобы убедиться в том, что предприятие в состоянии выполнить контракт.

"Надеюсь, сегодня мы услышим убедительные доводы. И что модернизация завершена, и что дополнительные меры будут приняты для выполнения важнейшего контракта", – подчеркнул министр обороны.

Сергей Шойгу также напомнил, что крупнейший завод обеспечивает рабочие места и серьезные налоговые отчисления в региональный бюджет – 15 млрд. И более 100 млрд – в федеральный.

Гендиректор КнААЗ Илья Тарасенко доложил Шойгу, что по действующему контракту предприятие должно построить до 2028 года 76 самолетов Су-57. Также в этом году уже переданы 4 машины Су-35С для пилотажной группы "Русские витязи", причем одна из них досрочно.

На Амурском судостроительном заводе глава военного ведомства проинспектирует ход строительства боевых кораблей для ВМФ России, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее в среду заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов сообщил, что воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат новые образцы истребителя пятого поколения Су-57 и военно-транспортного Ил-76МД-90А.



Дмитрий Зубарев

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Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
ПАК ФА
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