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ТАСС

Тихоокеанский флот впервые провел парашютную высадку десанта на Командорских островах

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Морские пехотинцы на учениях
Морские пехотинцы на учениях.
Источник изображения: kamchatinfo.com

В учении участвовали свыше 50 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Учения с выброской парашютного десанта на новую площадку на Командорских островах к востоку от Камчатки впервые провели морские пехотинцы Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает в среду пресс-служба ТОФ.

"В ходе планового тактического учения подразделение морской пехоты Войск и сил на северо-востоке России впервые произвело десантирование парашютным способом на незнакомую площадку приземления на Командорских островах. Целью высадки воздушного десанта являлась переброска сил для укрепления обороны военного объекта, дислоцированного на одном из островов, для предотвращения атак на него разведывательно-диверсионных групп условного противника", - сообщает пресс-служба.

В ходе учений морские пехотинцы выполняли прыжки в полной боевой экипировке со штатным оружием и организовывали оборону объекта в жестких временных рамках. Десантирование производилось из самолета Ан-26. Для выполнения поставленных задач использовались новейшие парашютные системы "Арбалет".

К учению привлекалось свыше 50 военнослужащих, экипажи самолетов морской авиации и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Арбалет РЛК
Проекты
Военные учения
ТОФ
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