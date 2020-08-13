Военные летчики в День ВВС показали, как несут службу на авиабазе Хмеймим

С момента объявления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэсклации боевых вылетов нет. Однако для поддержания квалификации летчики практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 12 августа. /ТАСС/. Российские летчики показали журналистам свою работу и условия жизни на авиабазе Хмеймим в Сирии по случаю Дня Военно-воздушных сил (ВВС) РФ, который отмечается 12 августа.

С момента объявления режима прекращения огня в Идлибской зоне деэсклации боевых вылетов нет. Однако для поддержания квалификации летчики практически ежедневно выполняют учебно-тренировочные полеты. Звучит команда, и экипажи боевых самолетов Су-35 через несколько минут поднимают машины в воздух.

"Сейчас проходило занятие по готовности для обеспечения натренированности летного состава и выполнение учебно-тренировочных полетов для поддержания его уровня подготовки. По сравнению с началом операции против террористических группировок в Сирии сейчас, можно сказать, тишина. Но и боекомплект, и сами самолеты готовы к вылету всегда", - рассказал журналистам командир авиационного звена Александр Петров после очередной тренировки.

Российские летчики в Сирии с самого начала операции - с 2015 года - находятся на переднем крае борьбы с терроризмом. Во многом благодаря их работе удалось сорвать планы незаконных вооруженных формирований по захвату страны.

Кроме тех, кто поднимается в небо, 12 августа свой профессиональный праздник отмечают и техники, которые обслуживает самолеты на земле. Они несут ответственность за безотказную работу двигателя и всех систем на борту. Сложностей с обслуживанием современных военных самолетов, как отмечают техники, нет даже вдали от России. "Сложностей в принципе нет, все хорошо. Это техника надежная, наша, не подводит", - отмечает техник авиационной группы Игорь Крамарь, который занимается обслуживанием многоцелевых истребителей Су-35.

Для летчиков на Хмеймиме условия для жизни созданы самые комфортные. Экипажам положены небольшие, но уютные жилые помещения, оборудованные кондиционерами. На авиабазе имеется комната психологической разгрузки с массажными креслами, кинотеатром. Летчики также имеют возможность послушать музыку или воспользоваться шлемом виртуальной реальности.

О Дне ВВС

С 2006 года в России, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 12 августа отмечается День ВВС. Дата 12 августа выбрана в связи с тем, что в этот день в 1912 году был подписан приказ о создании штата воздухоплавательной части при Главном управлении Генерального штаба российской армии.