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Вестник Мордовии

Предательство века: Украина хотела продать в США и Китай знаменитые Ту-160

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Источник изображения: Фото: odnarodyna.org

Захваченные на Украине советские стратегические бомбардировщики Ту-160 могли "уплыть" в США и в КНР.

После уничтожения СССР на территории Незалежной осталась внушительная группировка тяжелых бомбардировщиков. В том числе самых новейших и очень секретных самолетов Ту-160. Всего 19 машин.

Сама Украина не имела возможностей эксплуатировать такую сложную авиатехнику, но возвращать ее России или даже на что-то обменять тоже не спешила.

В конце концов, часть крылатых машин просто пришла в негодность. В то же время, по данным разных источников, украинская сторона планировала продать три летающих самолета американцам. Якобы, они должны были стать платформами для запуска ракет, выводящих на орбиту спутники.

Однако, как считают эксперты, скорей всего эти самолеты, прежде попали бы к военным США. И, если бы это случилось, то ущерб нашей обороноспособности был бы колоссальным.

Также, по некоторым данным, еще один самолет должен был отправиться в КНР. Но сделка сорвалась, а так, глядишь, сейчас бы в ВВС НОАК вместо модернизированных Ту-16 уже имелись десятки клонов "сто шестидесятых".

К счастью, после долгих переговоров российской стороне удалось в обмен на погашение долга за газ перегнать себе 8 самолетов, а также полтысячи крылатых ракет Х-55.

Остальные, к сожалению, планировалось уничтожить при помощи американцев, и нет гарантии, что какие-то секреты все же не оказались за океаном.

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Ту-160
Компании
ГАЗ Группа
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