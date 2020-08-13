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Интерфакс-АВН

Российские военные в 2021 г. получат ударные беспилотники с высокоточными боеприпасами

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Сергей Дронов
Сергей Дронов.
Источник изображения: Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В перспективе дронами смогут управлять экипажи пилотируемой авиации

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Военно-воздушные силы России в 2021 году получат на вооружение ударные беспилотники с высокоточными боеприпасами, сообщил командующий ВВС РФ Сергей Дронов.

"В следующем году в войска начнут поступать многоцелевые беспилотные летательные аппараты большой дальности и продолжительности полёта, способные не только вести воздушную разведку, но и поражать объекты противника высокоточными боеприпасами в стратегической глубине", - заявил Дронов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он отметил, что в настоящее время на вооружении находятся комплексы с беспилотниками ближнего действия, малой и средней дальности.

"Оснащение войск беспилотными летательными аппаратами позволит значительно повысить эффективность их применения, а также обеспечить сокращение потерь личного состава", - сказал Дронов.

По его словам, при разработке беспилотников особое внимание уделяется их интеграции в единое воздушное пространство с пилотируемой авиацией.

"При этом предусматривается не только отработка вопросов взаимодействия при совместном выполнении боевых задач, но и выполнение задач беспилотными летательными аппаратами под управлением экипажей пилотируемой авиации", - подчеркнул командующий ВВС.

Как сообщал "Интерфакс", на данный момент у российской армии есть только небольшие беспилотники-разведчики, оснащённые фото-, видео - и тепловизионными камерами, а также аппаратурой ретрансляции. Например, "Элерон-3" весит около 3,5 кг, "Орлан-10" весом 14 кг способен нести 5 кг полезной нагрузки. Самый тяжёлый из ныне принятых на вооружение в России беспилотников - "Форпост" (лицензионная копия израильского "Searcher 2") - его максимальная взлётная масса составляет до 500 кг, несёт до 100 кг полезной нагрузки.

На экспорт Россия предлагает разведывательный беспилотник "Орион-Э", пока не принятый на вооружение Минобороны РФ. Его масса - порядка 1 тонны, полезная нагрузка - 200 кг.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в 2019 году в Сирии был испытан беспилотник "Орион" (ОКР "Иноходец") в ударном варианте.

Компания "Сухой" (входит в ОАК) разработала первый в России тяжёлый ударный беспилотник большой продолжительности полёта - "Охотник". 3 августа 2019 года он впервые поднялся в небо. Согласно открытым данным, его взлётная масса составляет 20 тонн, что делает его самым тяжёлым из разрабатываемых в настоящее время беспилотников. По словам президента РФ Владимира Путина, его боевая нагрузка - 6 тонн, дальность полета - около 6 тыс км, а высота - 18 км.

Поставки "Охотника" в войска должны начаться в 2024 году, сообщил 3 августа глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с Путиным.

Кроме того, в феврале 2020 года Минобороны РФ заключило контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по созданию нового разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус-РУ". Это окончательный облик летательного аппарата, который был создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов. Работы над "Альтиусом" (его также называют "Альтаир") начались в 2011 году в казанском ОКБ им. Симонова, в 2018 году проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

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