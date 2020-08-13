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Интерфакс-АВН

Российские военные проведут модернизацию более 100 аэродромов

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Многофункциональный истребитель Су-57
Многофункциональный истребитель Су-57 на полигоне во время подготовки к открытию Международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Командующий ВВС подтверждает планы получить до конца года серийный истребитель пятого поколения Cу-57

Москва. 12 августа. ИНТЕРФАКС - Более 100 российских военных аэродромов пройдут модернизацию, сообщил командующий Военно-воздушными силами (ВВС), замглавкома Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"До 2027 года предусматривается провести первоочередные мероприятия на объектах инфраструктуры более ста аэродромов. В 2020 году планируется окончание ремонтных работ на 14 аэродромах", - сказал Дронов в связи с отмечаемым в среду Днем ВВС.

По словам Дронова, в первую очередь работы будут выполняться на аэродромах базирования перспективных авиационных ракетных комплексов, боевого дежурства стратегических ракетоносцев, в том числе в арктической зоне, оперативно-тактической авиации.

В Минобороны РФ сообщили, что к реализации плана развития аэродромной сети Военно-воздушные силы приступили в этом году.

Дронов подтвердил, что до конца 2020 года военные планируют получить истребитель пятого поколения Су-57.

"Предприятиями оборонной промышленности выполняется поставка в Военно-воздушные силы новой авиационной техники. В 2020 году уже поставлены боевые самолеты Су-34, Су-35С, учебно-боевые самолеты Як-130, Л-410 УВП E20, вертолеты Ми-8 и Ми-28 различных модификаций. До конца года спланировано поступление самолетов Ил-76МД-90А и Су-57", - заявил Дронов.

Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году ожидается поступление первого серийного Су-57, всего к 2028 году российские военные должны получить 76 таких самолетов и перевооружить на них три авиаполка. Первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако истребитель потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки.

В настоящее время ВВС наряду с Космическими войсками и войсками ПВО-ПРО входят в состав Воздушно-космических сил РФ. 1 августа ВКС России отметили 5-летний юбилей.

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