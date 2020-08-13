Расположение звезд: в Росгвардии появится 24 новых генерала

Ведомство повысит статус руководителей региональных управлений за счет сокращения высших офицеров в Москве

В Росгвардии грядут кадровые изменения. Ведомство намерено повысить статус своих представителей в регионах. По плану реформы, с некоторыми деталями которой ознакомились «Известия», в 20 субъектах с населением более миллиона человек должность местного руководителя Росгвардии станет генеральской. Сегодня их занимают полковники. Всего на местах планируется создать 24 позиции со штатной категорией «генерал-майор полиции». Пропорционально будет сокращено число высших офицеров в центральном аппарате ведомства. Эксперты к инициативе относятся неоднозначно. Одни считают, что в силовых структурах и так переизбыток генералов. Другие говорят, что реформа укрепит авторитет Росгвардии в областях.

Укрепление на местах

По плану реформы в генеральские будут преобразованы должности руководителей 20 территориальных органов, которые обслуживают регионы с населением более миллиона человек. К таким относятся Калужская, Ярославская, Нижегородская, Тюменская, Томская, Курская, Белгородская и другие области. Сегодня в каждом из этих регионов начальник управления Росгвардии носит погоны полковника.

Кроме того, генералами станут руководители управлений Росгвардии по трем северо-кавказским республикам — Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии.

Еще одним новым генералом в территориальных органах ФСВНГ станет замначальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю — начальник управления координации деятельности подразделений Росгвардии (Сочи).

В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что «организационно-штатная структура Росгвардии формируется, исходя из принципа достаточности и эффективности для выполнения служебных задач». Детали организационно-штатных мероприятий в ведомстве раскрывать не стали, указав, что они «являются служебной информацией».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Источник изображения: iz.ru

Согласно данным на сайте Росгвардии, генералы полиции возглавляют региональные управления в областях с крупными городами-миллионниками. Помимо столиц это, например, регионы Поволжья и Урала, Приморье и Хабаровский край, Новосибирская область, Красноярский край и некоторые другие.

Руководители территориальных органов подчиняются командующим округами Росгвардии, но выполняют в основном полицейские функции, а не военные. Среди них — контроль за оборотом оружия, выдача на него лицензий, надзор за частной детективной и охранной деятельностью на территории города или поселка. Кроме того, в их распоряжении есть силы полицейского спецназа, которые они могут выделять по запросу органов внутренних дел.

За счет Москвы

Чтобы высвободить необходимое количество генеральских должностей, ведомство уменьшит число высших офицеров в центральном аппарате. В частности, понизят до позиций полковников двух замначальников главного оперативного управления, заместителя начальника главного организационно-мобилизационного управления, начальников управлений информационных технологий, артиллерийского вооружения, квартирно-эксплуатационного, управления программ вооружения и гособоронзаказа, а также некоторых других.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

«Понизить» планируется также 16 позиций в штабах округов. В отличие от вооруженных сил, в Росгвардии не четыре округа, а восемь: Центральный, Северо-Западный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Восточный. Восемь должностей замкомандующего и восемь — первого замначальника штаба также будут преобразованы из генеральских в полковничьи. Сегодня у каждого из командующих округами Росгвардии — шесть-семь заместителей, большинство из которых носят генеральские погоны. А, к примеру, у командующего Уральским округом все семь заместителей служат в генеральских званиях.

Слишком много генералов

Мнения экспертов об инициативе ведомства разделились. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин считает, эффективнее было бы не перераспределять генеральские должности в сторону регионов, а просто сократить их.

— На сэкономленные деньги можно было бы что-нибудь купить для сотрудников или добавить им премии. А лучше вообще оставить одного генерала — руководителя ведомства Виктора Золотова, чтобы все остальные были полковниками. Они бы справились не хуже, — сказал Михаил Пашкин «Известиям». — В советские времена всем гарнизоном милиции Москвы управлял полковник. Затем — один генерал. А потом генералов стало много. Руководители думают, что чем больше генералов, тем лучше управляемость, выше безопасность. Думаю, они ошибаются. Безопасность повысится, когда будет нормальная экономическая ситуация, когда люди будут доверять полиции, Росгвардии и судебной системе.

Эксперт отметил, что генерал, по сравнению с полковником, чувствует себя более защищенным — уволить высшего офицера может только президент.

Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Виктор Золотов Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Завышенным считает количество генералов в правоохранительных ведомствах и президент Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

— Если бы речь шла о сокращении генеральских должностей, я бы это только приветствовал, — заявил он «Известиям». — Я считаю, их число надо сокращать не только в Росгвардии, но и в МВД и других ведомствах. Слишком много у нас стало генералов.

Стремление ведомства повысить статус региональных руководителей эксперт связывает с тем, что на местах важную роль играет общение с населением.

— Там всё строго регламентировано, есть жесткие сроки для ответа на заявления и запросы. В то же время начальники территориальных округов Росгвардии подчиняются командующему округом, — подчеркнул Александр Козлов. — Насколько я знаю, давно поднимался вопрос, чтобы окружное командование не вмешивалось в полицейскую работу территориальных органов, и руководитель ведомства это поддерживал. Возможно, увеличение количества генералов в регионах обусловлено стремлением поднять роль полицейской составляющей.

Логичный шаг

А вот вице-президент Федеральной палаты адвокатов и зампредседателя Общественного совета при МВД Владислав Гриб считает кадровую реформу Росгвардии логичным шагом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Источник изображения: iz.ru

— В регионах начальники управлений МВД, ФСБ, других ведомств часто носят генеральские погоны, в то время как руководитель территориального органа Росгвардии — полковник, — рассказал он «Известиям». — Ведомство стремится выравнять эту ситуацию. В том числе и для того, чтобы руководителю управления Росгвардии было проще общаться с тем же полицейским генералом. Важно, чтобы между ними было взаимоуважение, равный статус. Для губернаторов, мэров городов генерал — это власть. А звание полковника, к сожалению, не настолько авторитетно, потому что полковников много. Кроме того, руководитель с большими звездами на погонах получит больше внимания, больше довольствия, больше ответственности.

Владислав Гриб считает позитивным изменением перераспределение высоких должностей в сторону регионов. По его мнению, это даст стимул сотрудникам на местах не переводиться в центральный аппарат в поисках карьерных перспектив, а ждать повышения в своем регионе. А с учетом сокращения должностей в Москве, возможно, некоторые генералы поедут в другие города, чтобы сохранить звание, предположил эксперт.

Роман Крецул, Алексей Рамм