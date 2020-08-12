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Деловая газета "Взгляд"

Boeing в июле остался без заказов

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Компания Boeing
Компания Boeing.
Источник изображения: REUTERS/Paulo Whitaker

Американский авиаконцерн Boeing в связи с пандемией не получил ни одного нового заказа на самолеты в июле и поставил заказчикам всего четыре лайнера.

Кроме того, клиенты авиакомпании в прошлом месяце отменили заказы на 43 самолета 737 MAX, полеты которых до сих пор приостановлены, передает "Интерфакс".

В июне Boeing передал клиентам 10 самолетов, в мае – четыре.

Низкие объемы поставок связаны с логистическими трудностями, возникшими в результате пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, авиакомпании не стремятся покупать новые самолеты на фоне слабого спроса на авиаперевозки, что также обусловлено пандемией.

Европейский конкурент Boeing – Airbus – в июле поставил 49 самолетов и получил заказы на четыре воздушных судна.

Напомним, продолжительный кризис в Boeing начался после двух авиакатастроф с самолетами модели 737 MAX. В январе 2020 года авиаконцерн не получил ни одного заказа на новые лайнеры, прекратив сборку самолетов модели 737 MAX.

Отметим, что коронавирус нанес американской экономике жесточайший удар. Самый сильный спад крупнейшей в мире экономики в США официально признали рецессией. Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии. Миллионы американцев получили от государства хорошие выплаты, и, хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти.


Ксения Панькова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Airbus
Boeing
Проекты
2020-й год
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