Компания SpaceX производит 120 спутников Starlink в месяц

Как сообщила американская телекомпания CNBC, компания SpaceX Илона Маска информировала в июле в презентации для Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission - FCC), что производит уже 120 интернет-спутников системы Starlink в месяц (!), что является небывалыми темпами для космической отрасли. К настоящему времени SpaceX в ходе 10 запусков своей ракеты-носителя Falcon 9 вывела на орбиту 595 спутников интернет-системы Starlink (из которых 18 - преимущественно опытных - уже сведены с орбиты или не функционируют, а в целом полностью функционируют более 500 спутников), а всего их должно быть выведено на орбиту минимум 12 тысяч (некоторые оценки дают цифру до 42 тысяч).

Спутники системы SpaceX Starlink перед запуском (с) SpaceX

SpaceX сообщила, что "почти 700 000 человек" в США заявили, что заинтересованы в услугах интернета Starlink, в результате чего SpaceX потребовала от FCC увеличить количество авторизованных пользовательских терминалов с 1 миллиона до 5 миллионов. Компания заявила, что инвестировала более 70 млн долл в программу производства "тысяч" терминалов в месяц.

Масса спутника Starlink составляет 260 кг.

Наблюдатели указывают, что при таких объемах производства (а тем более при дальнейшем наращивании выпуска) спутников системы Starlink, для SpaceX сейчас узким местом является способность по выводу этих спутников их на орбиту - сейчас компания производит в месяц один запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками на каждой. В августе планируется провести еще два запуска, однако пока неясно, какой темп сможет поддерживаться. Разрабатываемая SpaceX тяжелая ракета-носитель Starship позволит выводить за раз 400 спутников Starlink.

Комментарий bmpd. Это, разумеется, будет "интернет для всех", но американские военные "попутно" получат беспрецедентную по масштабам глобальную систему связи и передачи данных. В декабре 2018 года ВВС США заключили со SpaceX контракт на 28 млн долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink. 20 мая 2020 года армия США подписала со SpaceX рассчитанное на три года соглашение по опытной эксплуатации системы Starlink в качестве системы военной связи.

И остается только вопросом времени, как скоро появятся аналогичные массовые глобальные "тотальные" системы спутников набюдения и разведки, которые будут в реальном масштабе времени передавать изображение на любой портативный терминал. Вот было бы реалистичное занятие для "Роскосмоса" вместо прожектов полетов на Луну.

Презентация компании SpaceX для Федеральной комиссии США по связи (Federal Communications Commission - FCC), июль 2020 года (с) SpaceX / CNBC