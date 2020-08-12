Пентагон продолжает провоцировать Россию

Черное море стало зоной особого внимания воздушной разведки Америки

Американская разведывательная авиация продолжает осуществлять полеты в воздушном пространстве Черного моря. 10 августа Национальный центр управления обороной (НЦУО) МО РФ сообщил, что российский истребитель Су-27 перехватил над Чёрным морем, два самолёта - разведчика ВС США, после чего оба лайнера изменили курсы полета и удалились от границ России. «10 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», - процитировало РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

По информации НЦУО, воздушными целями оказались стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Специалисты Центра также отметили, что «после разворота самолётов-разведчиков от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования» и нарушения российской государственной границы американскими самолетами были предотвращены.

9 августа истребитель Су-27 ВВС России тоже поднимался в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем. Еще один перехват произошел 5 августа, и вновь в нем участвовали два американских разведывательных самолета.

Как отмечают многие российские и зарубежные СМИ, резкое увеличение воздушных инцидентов с участием американских и российских военных самолетов произошло в течение последних нескольких месяцев. Большинство случаев были связаны с полетами американских разведывательных самолетов у российской границы в районе Черного моря, но все события происходили в международном воздушном пространстве.

Эксперт в области международных отношений, автор 12 книг и более 850 статей, старший научный сотрудник института Катона (Cato Institute) Тед Карпентер (Ted Carpenter) в своей последней публикации в журнале The National Interest подчеркнул, что подобная практика является безрассудной, и она легко может перерасти в более широкую и опасную конфронтацию.

Ученый отметил, что регион Черного моря является эпицентром подобного рода эпизодов. 30 июля российский истребитель Су-27 осуществил перехват двух американских разведывательных самолетов и это был уже четвертый случай перехвата американских самолетов за последнюю неделю июля в этом секторе, находящемся вблизи российских берегов. Он также привел слова организатора веб-сайта Antiwar.com Джейсона Дитца (Jason Ditz), который сообщил, что официальные лица США отказываются от комментариев подобных инцидентов, хотя совершенно очевидно, что Америка «проявляет все больше интереса к Черному морю на фоне растущей напряженности между Россией и членом НАТО Румынией по поводу контроля над акваторией этого внутреннего моря».

Карпентер отмечает, что десятки, если не сотни такого рода перехватов американских самолетов и самолетов НАТО происходят каждый год, и не только в Черноморском регионе, но также в небе над Балтийским морем вдоль протяженной наземной границы между государствами-членами НАТО и РФ.

Хотя, подчеркивает эксперт, обе стороны можно обвинить в ненужном провокационном и опасном поведении, но большая часть вины приходится на долю США. Он также отмечает, что российские самолеты иногда осуществляют провокационное приближение к территории Соединенных Штатов, особенно к берегам Аляски, и что количество таких инцидентов только растет. Но, тем не менее, их количество намного меньше тех, которые вызваны ростом военного присутствия ВС США вдоль западных границ РФ. Большая часть такого рода перехватов происходит у границ России, в тысячах километров от континентальной территории Америки. Неопровержимая реальность состоит в том, указывает ученый, что это именно Соединенные Штаты и их союзники по НАТО окружают Россию, а не наоборот.

По словам Карпентера, кто-то может подумать, что американские военные и политические лидеры более осторожны в своих действиях. Но очень маловероятным следует считать то, что информация, полученная от шпионских самолетов вблизи российских границ, многое добавляет к тем данным, которые собираются с помощью разведывательных спутников ВС США, и поэтому возникает вопрос о том, насколько оправданы такого рода действия Пентагона, а также вызываемые ими опасные дипломатические и военные последствия.

В заключение своих рассуждений по поводу складывающейся ситуации ученый пишет: «Можно с уверенностью предположить, что, с учетом враждебного отношения к России формирующих общественное мнение представителей американской элиты, «ястребы», скорее всего, будут раздувать любой кризис, вызванный такого рода инцидентами. В результате на Белый дом будет оказываться мощное политическое и медийное давление, и его будут подталкивать к бескомпромиссной позиции в отношении Москвы и к «противостоянию Путину». И без того опасная холодная война с Россией легко может превратиться в горячую. Официальное разрешение на проведение провокационных разведывательных полетов вдоль российской границы — это международная игра под названием «кто окажется слабаком и отвернет первым». Как показывают результаты подобной игры с использованием автомобилей, они часто заканчиваются трагически. Ответственные военные и гражданские официальные лица не должны уподобляться незрелым подросткам».

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»