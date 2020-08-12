Топорнин: Bonanza Media еще больше запутало дело о MH17

Журналисты независимого голландского издания Bonanza Media, которые спустя шесть лет после крушения малайзийского «Боинга» заявили о причастности к трагедии украинской стороны, еще больше запутали расследование и отдалили его от поиска истины.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее издание Bonanza Media опубликовало материал, содержащий расшифровку записи телефонной беседы с участием полковника украинской армии, говорившего о разбившемся «Боинге», а также свои выводы о том, что к крушению рейса МН17 причастна Украина.

В частности, в публикации независимых журналистов из Нидерландов говорится, что Киев с момента крушения пассажирского лайнера над Донецкой областью в 2014 году, пытается переложить ответственность за трагедию на Россию, предоставляя суду множество записей перехваченных Службой безопасности Украины телефонных разговоров, но, в то же время запись, разговора украинского полковника Руслана Гринчака прямо указывает на то, что малайзийский «Боинг» был сбит самой Украиной.

«Перехваченный телефонный звонок, где человек говорит о потенциально возможном падении еще одного гражданского авиалайнера, был обнародован в сентябре 2018 года. Журналисты предположили, что именно Гринчак произносит недвусмысленные слова: «Если все так и будет продолжаться, мы собьем еще один малайзийский «боинг», — пишут журналисты Bonanza Media.

При этом издание обращает внимание на то, что украинского полковника, сказавшего эти слова, опросили, но так и не вызвали на допрос Объединенной следственной группы и голландской прокуратуры, хотя смысл словосочетания «еще один» не предполагает никакого другого смысла, кроме того, что Вооруженные силы Украины имеют отношение к крушению пассажирского самолета летом 2014 года. А значит, подчеркивают журналисты, все материалы, которые до этого были представлены следствию СБУ, несмотря на то, что они оказали влияние на общественное мнение по МН17 на Западе, являются пустышками.

Комментируя публикацию Bonanza Media, Николай Топорнин, в первую очередь отметил, что вся периодически всплывающая в медиапространстве информация по крушению МН17 требует тщательной проверки и изучения.

«Речь идет о серьезной катастрофе – во время крушения погибло около трехсот человек. На сегодняшний день ситуацию, которая развивается вокруг крушения, можно назвать весьма туманной. До сих пор суд не пришел к единому мнению о том, кто может быть еще причастен к трагедии, кто виновен и зачем был сбит самолет, — подчеркнул эксперт. — Заявления, поступающие спустя шесть лет с момента падения «Боинга», придают еще большую неопределенность и отдаляют поиски истины».

Топорнин Н.Б. Источник: ФБА / undefined

Расследование произошедшего, по его словам, является сложным процессом, который зависит от любой появляющейся информации. И чем больше времени проходит с момента крушения, тем труднее установить истину, раз уж это не удалось сделать за прошедшие шесть лет.

«Суд в Нидерландах приступил к тщательной проверке всех версий. Думаю, что версию голландского издания Bonanza Media он присовокупит к расследованию и попытается выяснить, насколько эти факты правдивы или тоже сфабрикованы. Слишком много фейковой информации блуждает вокруг дела о «Боинге», — добавил эксперт.

Но в первую очередь, по словам Топилина, суд должен организовать тщательное и детальное расследование всех прямых и косвенных улик.

«Может быть все что угодно – мы не должны снимать ответственность с украинских военных. Если есть какие-то свидетельства, которые говорят о том, что это могли они запустить ракету, значит, их нужно приобщить к судебному производству», — считает доцент МГИМО.

В заключение эксперт добавил, что пока рано делать окончательные выводы о результатах ведущегося расследования, однако уже имеющиеся версии произошедшего могут изменить ситуацию для всех сторон, причастных к крушению рейса МН17.

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Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Несмотря на то, что Киев поспешил обвинить в произошедшем Россию, а также ополченцев Донбасса, Нидерланды не пригласили российскую сторону в состав сформированной ими Совместной следственной группы, куда, тем не менее включили Украину. Также голландская прокуратура, на протяжении всего прошедшего с момента трагедии времени не принимает результатов самостоятельно проведенного Россией расследования, и в частности, итогов исследования концерна «Алмаз-Антей», которые доказывают, что самолет был сбит украинскими военными. Кроме того, голландские следователи закрывают глаза на тот факт, что Киев к середине лета 2014 года не закрыл для полетов гражданской авиации воздушное пространство над Донецкой областью, где к тому времени на протяжении нескольких месяцев уже продолжались активные военные действия.

Автор: Александр Люблинский