"Янки, гоу хоум!": что началось в Сирии

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Нападения на военные базы и патрули, ракетные обстрелы и подрывы фугасов на пути следования колонн — военнослужащим армии США становится неуютно в Сирии. Причем удары наносят не только террористические группировки. РИА Новости разбиралось, кто еще недоволен американским присутствием в Арабской Республике.

Со всех сторон

На днях ракетной атаке подверглась незаконная военная база США в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Здесь, в шестидесяти километрах к югу от города Эль-Хасака американцы оборудовали аэродром для приема ударных и транспортных вертолетов и самолетов. По данным сирийских СМИ, напали на базу неизвестные вооруженные формирования.

Американцев в Сирии в последние месяцы постоянно обстреливают, они несут потери. Особенно уязвимы для атак "неизвестных" мобильные патрули. Так, в конце мая колонну автомобилей с военнослужащими армии США и бойцами группировки "Сирийские демократические силы" (СДС) в провинции Дейр-эз-Зор атаковал отряд, вооруженный автоматами, пулеметами и гранатами. Трое американцев и пятеро членов СДС получили ранения.

В апреле произошла целая серия нападений в провинции Эль-Хасаке. В частности, бронеавтомобиль "Хаммер", который перевозил американских военных и членов СДС, “неизвестные лица” обстреляли неподалеку от деревни Рувейшид. Несколько человек были ранены. В результате похожего инцидента в Дейр-эз-Зоре погибли офицер армии США и бойцы СДС. А после еще одной атаки двое военнослужащих пропали без вести — их судьба неясна до сих пор.

Американский военный в районе сирийского населенного пункта Манбидж Источник изображения: © AP Photo / Hussein Malla

Зачастую на пути патрулей срабатывают взрывные устройства. Так, в июле автомобильная колонна подорвалась в поселении Сабха в той же провинции Дейр-эз-Зор. Порой атакуют смертники на заминированных автомобилях. Наиболее крупные потери американцы понесли в январе прошлого года: в Манбидже на севере Сирии смертник подорвал фугас рядом с пешим патрулем: погибли два солдата, сотрудник Минобороны США и боец-наемник.

В Пентагоне же упорно отрицают большинство сообщений о нападениях в Сирии, называя их фейками.

Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия Источник изображения: © Фото : Staff Sgt. Jacob Connor

Борьба за ресурсы

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с РИА Новости отметил, что атаковать американские военные объекты и патрули могут местные племена, оказавшиеся под оккупацией США и их союзников.

"Это арабы, проживающие на востоке и северо-востоке Сирии, — пояснил Лямин. — Сейчас они фактически под властью курдов, поддерживаемых американцами. Естественно, люди недовольны, они категорически против нынешнего положения вещей, считая, что регион должен контролировать Дамаск. Поэтому и случаются волнения".

Причем эти племена зачастую довольно хорошо вооружены и обучены.

"В стране уже много лет идет гражданская война, оружия на руках у населения предостаточно, — подчеркнул Лямин. — И не только стрелкового. Есть и минометы, и тяжелые пулеметы, даже легкие 107-миллиметровые системы залпового огня китайского или арабского производства, которые очень распространены в Сирии и Ираке".

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев считает, что нападения на американских военных могут быть частью внутрикоалиционной борьбы за ресурсы Сирии.

Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения Источник изображения: © AP Photo / Baderkhan Ahmad

"Это фактически схватка между самими грабителями, — уточняет он. — С одной стороны, есть Пентагон, а с другой — различные финансово-промышленные группы, которые лоббируют интересы частных военных компаний, могут вооружать тех же самых террористов".

Пентагон, по его словам, тоже не самостоятельная сила в сирийской игре, а представляет определенные группы в США. Подобные скрытые удары свидетельствуют об усилении борьбы за полезные ископаемые Сирии.

"Если бы атаковала сирийская армия, Пентагон сразу же это признал бы, — добавляет Перенджиев. — Но когда говорят "неизвестные отряды", то просто не хотят засвечивать тайную, внутреннюю войну. При этом, я уверен, американцам хорошо известно, от кого им прилетело”.

Сирийские ополченцы отдыхают после освобождения поселка Сукейя в сирийской провинции Идлиб Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Народный гнев

Еще одна опасность, нависшая над американцами, — народное сопротивление, главная цель которого, как говорил президент страны Башар Асад, — освободить сирийские территории от иностранной оккупации. А поводов для недовольства американцами хватает.

В июне жители города Тель-Абъяд в провинции Хасеке устроили пикет на пограничном переходе, пытаясь не допустить незаконный вывоз своей пшеницы. Накануне инцидента МИД Сирии заявил, что протурецкие боевики и союзные США бандформирования неоднократно сжигали поля пшеницы и других зерновых культур для дестабилизации ситуации в государстве. Военное командование США и их союзники целенаправленно усложняют гуманитарную ситуацию на севере Сирии, чтобы настроить население против официальных властей.

Часто по вине американцев гибнут мирные жители. В мае солдаты США застрелили водителя автомобиля в провинции Дейр-эз-Зор — машина якобы свернула с главной автотрассы рядом с нефтяным месторождением "Коннико". Военные посчитали это угрозой и открыли огонь на поражение.

А в феврале на блокпосту неподалеку от города Камышлы сирийские военнослужащие остановили колонну армии США, следовавшую по несогласованному маршруту. Американцы спровоцировали конфликт с местными жителями. В результате солдаты начали беспорядочно стрелять по гражданским. Тогда погиб 14-летний Фейсал Халид Мухаммад, еще один человек был ранен. Урегулировать инцидент удалось только после вмешательства российских военных, которые вывели автоколонну к пункту базирования.