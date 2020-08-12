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РИА Новости

Лавров оценил позицию европейских стран по энергетической безопасности

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если партнёры России в Европе готовы отдать решение вопросов своей энергетической безопасности в руки США, это будет их решение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если наши европейские партнёры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической или в иной сфере, Соединённым Штатам, если они, включая те страны, чьи компании подключились к реализации коммерческого проекта "Северный поток 2", именно в силу своих интересов по обеспечению энергобезопасности, готовы отдать право рассуждать на эту тему и выносить суждения на эту тему Вашингтону, это их решение", - заявил Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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