Лавров оценил позицию европейских стран по энергетической безопасности

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Если партнёры России в Европе готовы отдать решение вопросов своей энергетической безопасности в руки США, это будет их решение, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если наши европейские партнёры готовы отдать решение вопросов своей безопасности, будь то энергетической или в иной сфере, Соединённым Штатам, если они, включая те страны, чьи компании подключились к реализации коммерческого проекта "Северный поток 2", именно в силу своих интересов по обеспечению энергобезопасности, готовы отдать право рассуждать на эту тему и выносить суждения на эту тему Вашингтону, это их решение", - заявил Лавров на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маас во вторник в Москве.