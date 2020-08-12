Войти
РИА Новости

Американские космические силы смогут вести наступательные операции

613
0
-1
Эмблема Космических сил США
Эмблема Космических сил США.
Источник изображения: © United States Space Force

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.

В документе под названием "Космическая мощь" (Spacepower) объясняется, чем будет заниматься космическое подразделение вооруженных сил и излагается, почему США считают космос сферой ведения военных действий. В доктрине военные операции в космосе рассматриваются как отдельная область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов войск.

Наступательные операции, согласно доктрине, могут проводиться, "когда это оправданно". В частности, для противостояния противнику, который намеревается получить доступ к космической сфере или использовать ее в своих интересах. Наступательные действия, как отмечается, "имеют важное значение для достижения превосходства в космосе".

"Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, на снижение эффективности и смертоносности вражеских сил во всех областях. Наступательные операции нацелены на достижение преимущества и возможность нейтрализации космических миссий врага до того, как они будут задействованы против дружественных сил", - говорится в документе.

Космические силы также отметили, что ведение наступательных операций не ограничено лишь противодействием средствам ПРО противника, но может осуществляться в отношении "всего спектра противоспутникового потенциала противника". Сюда относятся наземные цели и объекты в киберпространстве.

Также космические силы оставили за собой право проводить оборонительные операции - как пассивные, так и активные. Последние нужны "для уничтожения, лишения средств нападения противника возможностей выполнять задачи или снижения эффективности угроз".

Космические силы США были созданы 20 декабря 2019 года. Командующим Космического командования США в январе 2020 года был назначен Джон Реймонд.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Кибербезопасность
Похожие новости
11.02.2020
"Новый театр военных действий". Как устроены и чем занимаются Космические силы США
22.10.2018
НАТО нацеливается на "дугу кризисов"
27.05.2015
Трансформация щита и меча
02.02.2015
Пентагон требует больше денег на новое оружие
20.03.2013
Военно-промышленный комплекс: реализация программы вооружений. Оборонно-промышленный комплекс РФ: Олег Бочкарев
06.03.2013
Глобальное будущее-2030
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 17:42
  • 23
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 12.08 17:40
  • 2120
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 17:35
  • 1
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
  • 12.08 17:08
  • 1
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"
  • 12.08 17:01
  • 5
Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации
  • 12.08 16:10
  • 21
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 12.08 16:04
  • 4
Гибель «Курска»: без права на забвение
  • 12.08 16:04
  • 2
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 15:57
  • 1
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
  • 12.08 15:07
  • 13
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 15:01
  • 1
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 14:47
  • 4
Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
  • 12.08 14:37
  • 2
Военная культура отправлена в обоз
  • 12.08 12:39
  • 1
«Кассандру» никто не спрашивает
  • 12.08 11:36
  • 51
Рогозин высказался о «диванных идиотах»