Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества

Построение казаков перед парадом по случаю Дня реабилитации кубанского казачества.

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал 9 августа указ об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает официальный сайт главы государства.

Документ направлен на консолидацию российского казачества, сохранение, развитие, использование духовного наследия и культуры казачества посредством формирования механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.

Проект стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по делам казачества 19 ноября 2019 года.