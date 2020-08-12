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РИА Новости

Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества

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Построение казаков
Построение казаков перед парадом по случаю Дня реабилитации кубанского казачества.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал 9 августа указ об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы, сообщает официальный сайт главы государства.

Документ направлен на консолидацию российского казачества, сохранение, развитие, использование духовного наследия и культуры казачества посредством формирования механизма привлечения казачества к несению государственной и иной службы, участию в решении на основе общественно-государственного партнерства государственных задач в интересах национальной безопасности.

Проект стратегии был рассмотрен и одобрен на заседании Совета по делам казачества 19 ноября 2019 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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4 комментария
№1
12.08.2020 08:58
Не знаю, кому как, но 99% новостей о деяниях ряженых изумляют градусом неадекватности и быдлячества. Или запретить любому чоповцу и алкашу надевать значки и ходить с плеткой, или это приведет к многочисленным конфликтам с населением. Вообще все эти заигрывания с казаками, печенегами и прочим царским благолепием делают будущее страны туманным, как времена Пушкина. Взят курс на консервацию результатов прихватизации под державной атрибутикой.
+5
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№2
12.08.2020 09:19
Цитата
Шел казак куда-то вдаль.

На груди была медаль:

«За отвагу», «За победу»,

«За приятную беседу»,

«За научные труды»,

«За охрану всей среды»,

две медали космонавта,

орден игрока Варкрафта,

символ сдачи ГТО,

«Прохождение ТО»,

Клуб беременных «Журавлик»,

Гардероб ДК «Гидравлик»,

«Альтависта точка ком»,

«Общество больных грибком»,

Капитан игры «Зарница»,

«Гомельская психбольница»,

табакерка, и огниво,

восемь крышечек от пива,

«Фестиваль цыганской пляски»

«Крановщик, работай в каске!»

«Берегись велосипеда»,

«Тридцать восемь лет Победы»

Орден РСФСР,

тайный орден «Тамплиер»,

вкладыш жвачки «Лёлик-Болик»,

«Анонимный алкоголик»,

«Клуб ценителей вина»,

Символ панков из говна,

«SUSE-Linux», «Бизнес-тим»,

«Тында — город побратим»

«Самый опытный водитель»

«Лучший хряк-производитель»,

знак «Почетный водолаз»,

стикер «Ельцин-пидарас»,

Октябрятская звезда,

«Героиня мать труда»,

группа крови, и Ай-Пи,

и пацифик на цепи.



Поскользнулся вдруг казак...

И медальками — херак!

И теперь медальки все

раскатились по шоссе.



Ребятишки! Дяди, тёти!

Если где-нибудь найдете:

Орден Славы, Орден Мира,

пуговку с гербом Алжира,

фенечку, консервный нож,

малахитовую брошь,

Красный крест, Петровский крест

«Город Прага», «Город Брест»,

«Полковая медсестра»,

«Детство — чудная пора»,

«Эсперанто», «ЦСКА»,

личный номер лесника,

запонки к военной форме,

«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,

«Похудей за пять минут»,

Молодежный клуб «Сохнуд»,

«КГБ», «Почетный донор»,

«Частный фонд Елены Боннер»,

«Фестиваль чеченской моды»,

номерок фидошной ноды



хоть медалькой, хоть значком

поделитесь с казачком!

Леонид Каганов
+2
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№3
12.08.2020 13:50
У нас и кроме казачества, к сожалению, хватает всяких ведомственных висюлек. Все это только обесценивает государственные награды.
А казачество создавалось для защиты границ, для освоения и удержания новых территорий. Как демфер. Потому и привилегии имели. Вот и пусть желающие показачествовать живут в приграничье, а не в центре России. Помогают пограничникам. У нас пограничье длинное.
0
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№4
12.08.2020 14:47
Казачество протухло. Да и не сословное общество у нас... пока ещё.
0
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