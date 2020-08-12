В Крыму прошли учения с участием комплексов "Бастион"

Задачи по обнаружению и уничтожению авианосной ударной корабельной группы условного противника в ходе учений отработали военнослужащие береговых ракетных противокорабельных комплексов "Бастион" Черноморского флота.

Об этом во вторник сообщила флотская пресс-служба. В ходе боевой подготовки отрабатывался сценарий, согласно которому были получены разведданные о том, что палубная авиация условного противника готовится взлететь с "припарковавшихся" в Черном море авианосцев и "атаковать объекты экономического комплекса", расположенные на полуострове Крым.

Но военные специалисты с помощью комплексов "Бастион" обнаружили условного противника и уничтожили его залповой стрельбой крылатыми ракетами еще до момента взлета палубной авиации.

"В рамках внезапного учения боевые расчеты "Бастион" отработали задачи по совершению марша в позиционный район, смене района с развертыванием дежурства в новом районе дислокации и нанесению ракетного удара по отряду кораблей условного противника", - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

В рамках командно-штабных учений по управлению силами флота проверяется взаимодействие соединений и частей группировки войск, дислоцированных в Крыму.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" существует в двух вариантах - подвижном "Бастион-П" и стационарном "Бастион-С". Комплексы оснащены унифицированной сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт" ("Оникс"), предназначенной для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Подвижной береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км от десантных операций противника, дальнего рубежа политико-административного района в составе единой системы его береговой обороны.

Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях комплекса "Бастион" составляет 5 минут, после чего комплекс готов к ведению стрельбы

Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет 5 минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 километров. После своего развертывания комплекс может оставаться в полной боевой готовности в течение 3-5 суток, в зависимости от запасов топлива.

"Бастион" имеется на вооружении всех флотов. Даже - в Арктике. Не так давно дивизион ракетных береговых комплексов "Бастион" из состава тактической группы Северного флота провел учения на архипелаге Земля Франца-Иосифа. "Во время учений дивизион совершил марш в заданный район после подъема по тревоге и развернул пусковые установки на побережье. После этого военными было отработано поражение надводных целей", - сообщала пресс-служба Северного флота.

Иван Петров