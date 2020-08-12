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Российская газета

На Дальнем Востоке состоялся первый полет модернизированного вертолета Ка-52

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Источник изображения: rg.ru

На Дальнем Востоке состоялся первый полет новейшего модернизированного вертолета Ка-52. В нем реализованы самые передовые технические решения.


На значительно обновленном Ка-52М установлена модернизированная оптико-электронная система TOES-520, оснащенная телевизионной и тепловизионной камерами в шариковом футляре под носом. Она имеет увеличенную дальность обнаружения и распознавания целей.

Также установлен новый цифровой привод, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Модернизированный Ка-52 получил и новый радиолокационный комплекс "Арбалет-52" с активной фазированной антенной решеткой.

Вертолет оснащен системой прицеливания "Аргумент-2000" и управления оружием СУО-806Р. Модернизированный "Аллигатор" имеет систему активной защиты вертолета от ракет с инфракрасными головками самонаведения L370 "Витебск".

Лопасти несущего винта оснащены более мощным нагревательным элементом, что позволит эксплуатировать вертолет во всем диапазоне температур, включая арктические условия. Вертолет оснащен колесами шасси с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническим оборудованием на базе светодиодов. На модернизированном Ка-52М применен и новый интерьер кабины пилотов, который обеспечит выполнение современных эргономических требований, в том числе при пилотировании в темное время суток в очках ночного видения.

Обновление Ка-52 "Аллигатор" и подготовка его серийного производства стали возможными после масштабной реконструкции и технического перевооружения производства на заводе "Прогресс", который находится в городе Арсеньев. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, на предприятии созданы новые производственные мощности, ликвидированы "узкие места", произведена замена оборудования, расширена номенклатура и снижена трудоемкость изготовления изделий.

"По поручению министра обороны РФ в прошлом году мы приступили к опытно-конструкторским работам по модернизации вертолета Ка-52 с учетом опыта его боевого применения. В широкой кооперации с предприятиями авиационного кластера госкорпорации "Ростех" мы создали фактически новую машину, которая отличается повышенными характеристиками и расширенными возможности боевого применения. Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолета - Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей", - подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

По окончании предварительных сдаточных испытаний будут начаты государственные совместные испытания. После этого практически все имеющиеся "Аллигаторы" будут доведены до уровня Ка-52М. Как ранее сообщалось, Минобороны России планирует заключить контракт на закупку более сотни вертолетов Камов Ка-52М.

Основное вооружение вертолета осталось неизменным.

Это скорострельная пушка 2А42 калибра 30 мм с общим запасом 470 выстрелов, расположенная по правому борту. На внешней подвеске вертолет способен нести до 2000 кг боевой нагрузки.

К ней относятся неуправляемые и управляемые ракеты. Основной управляемой ракетой остается "Атака". Наряду с ней будут использоваться более мощные и дальнобойные "Вихри". Вполне вероятно, что Ка-52М получит и совершенно новые ракеты, унифицированные, как было сказано, с бортом Ми-28НМ.

Возможно, более подробно о них станет известно в рамках военно-технического форума "АРМИЯ-2020".


Сергей Птичкин

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