Орбитальная обсерватория TESS успешно завершила основную миссию

Как сообщили в NASA, телескоп открыл несколько десятков ранее неизвестных планет вне Солнечной системы

ТАСС, 11 августа. Орбитальный телескоп TESS решил все задачи, поставленные в рамках основной миссии, получив детальную карту 75% ночного неба и открыв несколько десятков ранее неизвестных планет вне Солнечной системы. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центра космических полетов NASA имени Годдарда (GSFC).

"Наш телескоп уже два года подряд проводит очень качественные наблюдения, получая данные, которые будут интересны многим нашим коллегам, изучающим самые разные научные проблемы. Запуская расширенную миссию TESS, мы уже сейчас можем сказать, что ее основная часть завершилась крайне успешно", - сообщила научный руководитель проекта TESS в Центре космических полетов NASA имени Годдарда Патрисия Бойд, чьи слова приводит пресс-служба GSFC.

Орбитальный телескоп TESS, предназначенный для наблюдений за экзопланетами, был выведен в космос в апреле 2018 года. Он стал заменой для его предшественника, обсерватории Kepler, запущенной в 2009 году и открывшей свыше 4 тыс. экзопланет за восемь лет работы.

В отличие от Kepler, наблюдавшего на первом этапе своей работы за одним участком неба, расположенном на стыке созвездий Лебедя и Лиры, TESS во время основной и расширенной миссии будет работать в "свободном режиме", наблюдая за разными уголками Галактики.

В частности, за первые два года работы он уже успел открыть 66 подтвержденных экзопланет и обнаружить свыше двух тысяч кандидатов на эту роль. Часть из них была найдена в окрестностях очень ярких светил, за которыми в принципе не мог наблюдать Kepler. Как ожидают ученые, ему удастся открыть еще больше объектов во время расширенной миссии, которая завершится в сентябре 2022 года.

В ее рамках он сначала повторно изучит южную половину небесной сферы, а затем попытается впервые обнаружить планеты у звезд, на которые мы смотрим через плоскость Солнечной системы. Эти наблюдения, как надеются астрономы, помогут им найти аналоги Земли у других звезд и понять, как часто на их поверхности возникает жизнь.