Заповедник: винтажную ПВО Монголии показали на видео

В Сети появилось любопытное видео учений 326-го зенитно-ракетного дивизиона монгольской армии. Вряд ли где-то еще можно увидеть столько советской военной техники разом.

Несмотря на то, что дивизион зенитно-ракетный, в кадре в основном артиллерия. Исключение составляют лишь системы ПВО малого радиуса действия "Стрела-1" на базе БРДМ-2 (два раритета в одном). В кадр попали стрельбы батареи 57-миллиметровых орудий комплекса С-60 образца 1950 года, пишет Dambiev.

Также представлены зенитные самоходки "Шилка" со счетверенной 23-миллиметровой пушкой (в Сирии эта машина с успехом используется по наземным целям, заработав прозвище "Адская молотилка"), ее облеченный вариант - спаренная буксируемая установка ЗСУ-23-2 и масса другой старинной техники. Например, буксируют ЗСУ-23-2 уже подзабытые в российской армии грузовики ЗиЛ-131.

Антон Валагин