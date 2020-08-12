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Деловая газета "Взгляд"

Чехия не захотела размещать у себя американских военных

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Военнослужащий ВС США
Военнослужащий ВС США.
Источник изображения: Global Look Press/DPA/Bernd Wüstneck

Власти Чехии не видят повода для того, чтобы размещать в Чехии американских военных, заявил премьер Андрей Бабиш перед началом переговоров с прибывшим в страну с визитом госсекретарем США Майком Помпео.

Комментируя вопрос передислокации 12 тыс. военнослужащих США, ныне размещенных в Германии, Бабиш заявил, что Прага не видит смысла в их размещении в Чехии.

"Не вижу повода, почему мы должны иметь у себя американских военных. Чешская сторона не заинтересована в этом. Мы союзники в НАТО, в этом ничего не меняется. Еще неизвестно, куда эти военные (из Германии) направятся, но точно не к нам, вопрос об этом никогда не стоял. Как я говорил, меня больше интересуют (в переговорах с Помпео) наши торговые отношения и бизнес для наших фирм", – передает РИА "Новости" слова Бабиша.

Госсекретарь США Помпео прибыл в Прагу утром во вторник и после короткого отдыха отправится на автомобиле в Пльзень, где в помещении пивоварни "Пльзеньский Праздрой" пройдут его переговоры с главой МИД Чехии Томашем Петршичеком. Оба руководителя дипведомств также посетят музей Patton Memorial Pilsen и возложат венки к памятнику "Спасибо, Америка!", который напоминает о том, что западную часть республики весной 1945 года освободили американские войска.

В среду Помпео проведет переговоры с премьером Бабишем, затем его примет президент республики Милош Земан. Во второй половине дня Помпео выступит с речью перед членами верхней палаты парламента и примет участие в дискуссии с ними на актуальные политические темы.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.

1 июля Трамп утвердил план вывода части американских войск из Германии. Ранее глава Белого дома пообещал сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин, который "платит России миллиарды долларов", не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО. Он также заявил о крупных долгах Германии перед НАТО и отказе Берлина "платить по счетам".


Дмитрий Зубарев

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