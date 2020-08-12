ВМС Таиланда планируют модернизировать фрегаты "Тип-053T"

ЦАМТО, 11 августа. ВМС Таиланда рассматривают возможность модернизации двух фрегатов "Тип-053T" класса "Чао-Прайя", которые построены на базе проекта китайского фрегата "Тип-053H2", сообщил 4 августа тайский ресурс AAGTH1 blog.

По информации Navyrecognition.com, в настоящее время в составе ВМС Таиланда имеется несколько фрегатов класса "Тип-053H2" ("Цзянху-3" по классификации НАТО), включая (455) "Чао-Прайя", 456 "Бангпаконг", 457 "Крабури", 458 "Сайбури".

"Тип-053H2" является улучшенной версией фрегата класса "Типа-053H1". Семь кораблей серии (три для ВМС НОАК и четыре для ВМС Таиланда) были построены на верфи Hudong Shipyard в период с 1985 по 1992 гг. Каждый корабль этой серии вооружен 8 ПКР YJ-8 и/или ПКР YJ-81, ПУ противолодочных ракет, двумя двуствольными 100-мм АУ, четырьмя спаренными 37-мм АУ.

ВМС Таиланда получили четыре новых фрегата класса в начале 1990-ых гг. Стоимость каждого из них составила 2 млрд. батов. Два корабля получили вертолетную площадку в корме. Фрегаты оснащены ГАС SJD-5A.

Несмотря на 30-летнюю эксплуатацию, фрегаты "Тип-053T" по-прежнему являются важным активом ВМС Таиланда, поэтому планируется провести их модернизацию.

На первом этапе Таиланд предполагает провести модернизацию двух фрегатов, включая "Чао-Прайя" и "Бангпаконг", для увеличения их боеспособности до уровня современного патрульного корабля OPV.

Патрульный корабль представляет собой многофункциональное судно, предназначенное для патрулирования исключительной экономической зоны, обеспечения безопасности на море и оказания помощи терпящим бедствие.

В частности, планируется заменить 100-мм АУ более современными 76/62-мм установками, заменить все четыре 37-мм АУ на 30-мм с более высокой скорострельностью и точностью стрельбы. Модифицированные фрегаты также будут оснащены новыми системами боевого управления и обнаружения, обеспечивающими более эффективный поиск и поражение надводных и наземных целей.