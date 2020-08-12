Расчёты комплексов "Искандер-М" подняты по тревоге в Ленинградской области на учениях

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Расчеты ракетных комплексов "Искандер-М" общевойсковой армии ЗВО (ЗВО) подняты по тревоге в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Военнослужащие ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Ленинградской области, подняты по тревоге для проверки боевой готовности в рамках тактико-специального учения", - сказали в пресс-службе.

В ходе учения военнослужащие бригады совершат марш на полигон, где отработают нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

"В завершение обучения расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша", - сообщили в ЗВО.

Кроме того, военнослужащие отработают ведение разведки воздушного и наземного противника, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживание и эвакуацию условно подбитой техники.

К проверке привлечено около 300 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.