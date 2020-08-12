«Грендель», «Беовульф» и другие

Принятая на вооружение Армии США более полувека назад знаменитая винтовка M16, как выяснилось в начале XXI века, оказалась не готова к новым вызовам – и прежде всего, по характеристикам своего патрона. К поиску решения подключились как оружейные гиганты, так и небольшие фирмы и даже энтузиасты-одиночки.

Временный патрон под временную винтовку

В октябре 1962 года 42 американских оружейных компании были проинформированы о проекте SPIW (Special Purpose Infantry Weapon — «Пехотное оружие для специальных задач»). К декабрю 10 фирм представили формальные предложения. После двухмесячного исследования были выделены четыре проекта: лучшими были признаны образцы AAI и Спрингфилдского арсенала, другие два были предложены прежними производителями винтовки M14 — фирмами «Харрингтон-Ричардсон» и «Винчестер». С ними в феврале 1963 года и были заключены контракты.

Сравнительные размеры промежуточных патронов, сверхзвуковых и дозвуковых Источник изображения: warspot.ru

Стоимость проекта SPIW должна была составить 21 млн долларов, его предстояло завершить в течение года. В 1964 году Армия США приняла на вооружение винтовку XM16E1 в качестве оружия ограниченного стандарта — для заполнения временной, как тогда считалось, ниши между снятой с производства 7,62-мм винтовкой M14 и грядущим оружием, создаваемым по программе SPIW. Однако в ноябре 1966 года программу SPIW закрыли, а 28 февраля 1967 года Армия США официально приняла на вооружение винтовку XM16E1 под обозначением «US Rifle, 5.56 mm, M16A1».

Вообще, программа SPIW и предшествующие ей, равно как и другие фокусы в исполнении Департамента вооружений Армии США, а также его взаимоотношения с Конгрессом и особенно министром обороны Робертом Макнамарой, заслуживают отдельного повествования. Пока же просто запомним, что винтовка M16 была принята на вооружение более полувека назад в качестве временной замены. Столь же временным должен был стать принятый вместе с ней патрон 5,56×45 мм. Созданный на базе охотничьего .222 Remington, он обладал хорошей настильностью траектории пули, небольшим импульсом отдачи, а тоже хорошей поражающей способностью по биоцели. За счёт высокой скорости пуля при попадании в тело разваливалась на части, вызывая обширные поражения внутренних органов как раневой полостью, так и многочисленными осколками.

Всё бы ничего, но для начала военных не очень устраивала пробивная способность патрона 5,56×45 мм. Это поправили при помощи бельгийцев из FN, приняв на вооружение новый патрон SS109 с более тяжёлой пулей и, соответственно, меньшей начальной скоростью. Затем американские военные решили, что для современной механизированной пехоты и прочих десантников обычная M16 чересчур длинная, а вот карабин M4 — самое то. Правда, законы физики обмануть не удалось, и в итоге начальная скорость пули просела с 990 м/с у ранних M16A1 до 850-880 м/с у M16A4 и M4. С точки зрения голых цифр падение скорости выглядело не так страшно, но, как уже было сказано выше, поражающая способность пули патрона 5,56×45 мм была прямо связана с её высокой скоростью, и наибольший эффект достигался при попадании на скорости выше 800 м/с. Для М4, по некоторым данным, эта дистанции не превышала 200 метров.

Плоды труда оружейного интернационала

Начало третьего тысячелетия принесло американской армии сразу две войны — в Ираке и Афганистане. В ходе активной фазы городских боев иракской кампании компактная M4 ещё оправдывала себя, а проявившийся недостаток средств поражения в отделении на дистанции более 400 метров попытались компенсировать извлечением из нафталина M21 — снайперского варианта старой доброй M14. Однако на «горных курортах» Афганистана с чистым прозрачным воздухом и большими расстояниями американцам всё чаще приходилось попадать под обстрел с дистанций 700–800 метров из ПК, СВД, пакистанских версий G3 и старых добрых «буров», при этом большая часть роты оказалась «выключенной». Опросы возвращавшихся из Афганистана солдат и прочие исследования давали малоутешительную картину — вооружение, обучение и тактика армии США были оптимизированы для боя на дистанции до 300 метров на равнине, тогда как в Афганистане более половины боев велось на большей дистанции.

Надо отметить, что и в США, и в СССР уже задумывались о патроне, который мог заменить в войсках одновременно и мощный винтовочно-пулемётный патрон, и малоимпульсный патрон индивидуального стрелкового оружия. Советские военные в 80-е годы в результате серии НИОКР получили несколько универсальных патронов, из которых наиболее перспективным считался разработанный в ЦНИИТочМаш патрон 6×49 мм. Испытания переделанного под него пулемёта Калашникова показали, что эффективная стрельба новым патроном возможна на дистанциях до 1500 метров. При этом точность стрельбы повысилась почти в два раза, а вес боекомплекта оказался на треть меньше. В 90-е годы работы были прекращены — экономическое положение СССР не оставляло места мечтам о переходе на новый патрон — однако, по некоторым данным, в последние годы работы в этом направлении возобновились.

Сравнительные размеры стандартного патрона 5,56×45 мм и опытных боеприпасов Источник изображения: warspot.ru

Американцам в этом отношении было проще — в США множество частных фирм и отдельных любителей постоянно генерируют множество так называемых «уайлдкэтов» (wildcats) — нестандартных патронов. Именно такой «дикой кошкой» был 6,5×39 мм Grendel. Примечательно, что базой для его создания стала гильза от советского охотничьего патрона 5,6×39 мм, известного на Западе как .220 Russian, разработанного в 1955 году конструктором М.Н. Блюмом на базе военного 7,62×39 мм. Американцев и ранее привлекала удачная советская гильза, позволявшая совместить малокалиберную пулю с достаточно большим объёмом пороха при сохранении небольшой длины патрона. На её основе были созданы спортивные патроны .22 PPC и 6 mm PPC, ставшие весьма популярными в «коротком бенчресте» — стрельбе с упора на кучность и точность на дистанции до 300 метров.

Однако «неокученными» оставались любители ещё одной популярной в США дисциплины — стрельбы из AR-15, гражданского варианта M16. Им требовался патрон, который имел бы лучшие показатели для дальней стрельбы — большую кучность и настильность, меньший ветровой снос и т.п. — но при этом работал с M16 и не был «пожирателем стволов», как некоторые уже существовавшие патроны на быстрогорящих порохах.

Одним из специалистов, работавших над этой проблемой, был Билл Александер. Ранее он уже разработал для платформы AR-15 патрон .50 Beowulf. Подобно герою легендарного эпоса, этот патрон должен был обладать сногсшибательным во всех смыслах действием. При весе пуль от 19 до 26 граммов с начальной энергией от 3100 до 3900 Дж «Беовульф» представлял собой очень эффективный «стоппер» на ближних и средних дистанциях.

Александер обратил внимание на опыты американского стрелка Арне Бреннана, который, пытаясь добиться кучности на больших дистанциях, экспериментировал с упоминавшимся выше патроном 6 mm PPC. Теоретически нужного результата можно было добиться, используя тяжёлые пули «ультранизкого сопротивления», но ограничение по габаритам AR-15 заставляло утапливать пули в гильзы глубже, чем требовалось для получения нужных результатов. Арне обратил внимание, что схожие по весу и баллистическим характеристикам пули выпускаются в калибре 6,5 мм, при этом за счёт большего диаметра они выходили короче 6-мм аналогов. Уверенности в правильность выбранного пути добавил тот факт, что ещё в 1984 году создатель патрона 6 mm PPC Луи Пальмезано в рамках подготовки сборной США по стрельбе к чемпионату мира 1986 года уже экспериментировал с патроном, названным 6,5 mm PPC. Тогда американские стрелки всё же предпочли более знакомый им 6 mm PPC.

В 2002 году Бреннан и Александер познакомились друг с другом. Третьим «отцом» будущего патрона стал финский инженер Янне Похьёиспаа из фирмы «Лапуа», доработавший производимые там гильзы .220 Russian. В январе 2004 фирма «Александер Армс» официально представила свой новый патрон, получивший название 6.5 mm Grendel, причём на продажу предлагалось и оружие под него.

Еще до этого, в мае 2003 года Grendel был испытан на тренировочной базе частной военной компании «Блэкуотер», продемонстрировав впечатляющие результаты. Имея вдвое меньшую отдачу, чем винтовочный 7,62×51 мм, «Грендель» обладал заметно лучшей баллистикой, сохраняя сверхзвуковою скорость на километровой дистанции. При этом пуля нового патрона была вдвое тяжелее, чем у 5,56-мм патрона, что должно было обеспечить хорошее действие по биоцели.

С 2004 года 6.5 mm Grendel вполне успешно продаётся как спортивный и охотничий патрон. Что касается его военного применения, то такие вопросы, как переход, пусть и частичный, на новый калибр, быстро не решаются — особенно, когда речь идёт о продукте сравнительно небольшой фирмы, не имеющей возможностей лоббирования.

Впрочем, у «Гренделя» хватает конкурентов. Одним из основных считается 6.8 mm Remington SPC (6,8×43 мм) — патрон специального назначения, создававшийся примерно в то же время специалистами фирмы «Ремингтон» совместно с USSOCOM (United States Special Operations Command — Командование войск специального назначения армии США). Причём, в отличие от имеющего «русские» корни «Гренделя», «специальный патрон» создавался на базе старой гильзы .30 Rem и потому оказался совместимым ещё и со штатными магазинами.

С точки зрения военных, потенциально 6.8 mm Remington SPC и 6.5 mm Grendel сражаются за одну и ту же нишу — индивидуального оружия под патрон 5,56 мм, а в идеале и стандартизацию штурмовых винтовок, снайперских винтовок и пулемётов под один боеприпас. При этом у обоих есть свои плюсы и минусы. Патрон от «Ремингтона», как указано выше, создавался совместно со спецназовцами, которых в первую очередь интересовало пробивное и останавливающее действие огня из любимых ими карабинов М4. Напротив, пришедший из спорта «Грендель» раскрывает свой потенциал только при длинном стволе — но этот потенциал пришёлся очень кстати на просторах Афганистана.

Геометрия патрона .300 AAC Blackout Источник изображения: warspot.ru

Отдельно стоит упомянуть семейство патронов «Виспер» (Whisper — «Шёпот»). Оно разрабатывалось для использования с глушителем в расчёте на тяжёлую пулю и оптимизированную для дозвуковых скоростей баллистику. В начале 90-х в этом семействе появился и патрон для платформы M16/AR-15, получивший наименование .300 Whisper. Разумеется, он вызвал интерес военных, но для «попадания на службу» потребовался ещё один виток спирали. Согласно нормативным документам, армия может закупать лишь патроны, стандартизованные американским институтом SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers’ Institute — Институт производителей спортивного оружия и боеприпасов), тогда как защищённый зарегистрированной торговой маркой патрон .300 Whisper по правилам SAAMI стандартизирован быть не может.

Выходом стало «клонирование» патрона фирмой AAC, которая отнесла свой «новый» .300 AAC Blackout в SAAMI а затем принялась спокойно производить как патрон, так и оружие по него. Впрочем, и к этой новинке военные пока относятся осторожно — на текущий момент .300 AAC используется только в спецчастях. Также комплекты для перествола под патрон от AAC планируют закупить Великобритания и Нидерланды.

Андрей Уланов