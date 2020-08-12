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Су-30СМ оснастят гиперзвуковыми противокорабельными ракетами

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российские истребители Су-30СМ получат новую тяжелую ракету «воздух-поверхность». Создание изделия ведется в рамках опытно-конструкторской работы «Адаптация-Су».

«Речь идет об оснащении «Сухих» жидкостной гиперзвуковой ракетой Х-32, которую ранее использовали только на дальних бомбардировщиках Ту-22М3 (не исключено также, что в арсенале истребителей появится еще более современный сверхскоростной боеприпас, пока еще секретный). Такие мощные ракеты способны радикально повысить возможности авиации — с ними самолеты смогут поражать надводные и наземные цели на расстоянии до 1000 километров», – сообщила газета «Известия».

По данным издания,  опытно-конструкторская работа (ОКР) по модернизации Су-30СМ началась в 2015 году и получила обозначение «Адаптация-Су». В ней задействованы несколько ведущих компаний ВПК, включая Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка. ГосМКБ является крупнейшим отечественным производителем сверхзвуковых и гиперзвуковых вооружений для авиации.

Для обеспечения применения новейших боеприпасов, согласно документам, будет модифицирована радиолокационная станция Н011М «Барс». Обновят также вычислительную систему истребителя и бортовой комплекс обороны, а иностранные компоненты заменят на отечественные. Окончание работ по разработке модернизации самолета запланировано на конец года.

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Страны
Россия
Продукция
Барс
Су-30
Ту-22М
Компании
Радуга ГосМКБ
Проекты
ГЗЛА
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