Вертолет «Ансат» успешно приземлился на крышу небоскреба в Мексике

Российский вертолет «Ансат» в ходе первого испытательного полета в Мексике успешно приземлился на крышу небоскреба.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Craft Avia Center, которая является сервисным центром и дистрибьютором вертолетов «Ансат» в Мексике.

«Мы рады сообщить, что «Ансат» успешно совершил несколько испытательных полетов в Мексике. Вертолет успешно приземлился на вертолетную площадку на небоскребе в Гвадалахаре. Кроме того, один из испытательных полетов прошел в горах, где вертолет также без проблем осуществил посадку на высоте в 2800 метров», - сказал гендиректор компании Хосе Де Висенте, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в Craft Avia Center сообщали о планах поставить в Мексику на первом этапе 13 воздушных судов этого типа для своей компании и клиентов, а также еще 27 машин для национального проекта воздушной скорой помощи. Процесс сертификации модели «Ансат» в Мексике должен завершиться в этом году.

«Ансат» — легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция кабины позволяет в течение часа трансформировать его в грузовой, пассажирский или медицинский вариант с возможностью перевозки до семи человек.