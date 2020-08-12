Учения с бомбардировщиками Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 стартовали в Саратовской области

Планируется отработать задачи по перебазированию авиационной техники, а также полеты с дозаправкой в воздухе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Летно-тактические учения под руководством командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша стартовали в Саратовской области. В них примут участие бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, сообщили журналистам в Минобороны России.

"В ходе мероприятия будут отработаны задачи по перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе, боевое применение авиационных средств поражения и другие задачи по предназначению", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, учения продлятся до конца недели, они проводятся согласно плану боевой подготовки на 2020 год.