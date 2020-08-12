Войти
Российская газета

Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"

588
1
-1
Источник изображения: Степан Петренко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили окончательно отказаться от 120-миллиметрового миномета "Молот". За последние несколько лет он неоднократно взрывался непосредственно во время стрельб, в результате чего счет погибших и раненных солдат уже идет на десятки.

Как сообщает портал "Военное обозрение", на смену "Молоту" придет также 120-миллиметровый миномет "Бучарда" производства Старокраматорского машиностроительного завода. Про это оружие пока известно довольно мало - якобы разрабатывается с нуля и "хорошо проявил себя при испытаниях в условиях низких температур".

Помимо этого ВСУ активно закупает 82-миллиметровые минометы УПИК-82, которые поставлены на вооружение ВСУ в 2017 году, и 60-миллиметровые минометы МП-60.

Напомним, "РГ" неоднократно писала о трагических инцидентах с минометами "Молот". И хотя их эксплуатация вроде бы прекращалась, последний такой случай произошел в середине июня. По данным украинских СМИ, только с 2016 по 2018 годы в стране из-за разрывов "Молота" погибли 13 солдат, 30 были ранены.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
23.09.2019
Франко-российское миротворческое взаимодействие
23.01.2018
Тайные армии Путина участвовали в войне в Сирии — а где они будут воевать в следующий раз?
01.10.2015
Пентагон создаст прямой канал связи с российскими военными
30.12.2013
Украина планирует на 2014 год три пуска ракет-носителей - ГКАУ
08.02.2011
Отечественный авиапром не справляется с поставленными задачами - Управделами президента РФ
01.02.2011
В 2011 году Россия планирует увеличить число запусков ракет-носителей более чем на 50 процентов - глава Роскосмоса
1 комментарий
№1
12.08.2020 17:08
Они сами себя поубивают этими "молотками".Это нормально.Всё путём.)
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 17:42
  • 23
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 12.08 17:40
  • 2120
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 17:35
  • 1
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
  • 12.08 17:08
  • 1
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"
  • 12.08 17:01
  • 5
Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации
  • 12.08 16:10
  • 21
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 12.08 16:04
  • 4
Гибель «Курска»: без права на забвение
  • 12.08 16:04
  • 2
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 15:57
  • 1
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
  • 12.08 15:07
  • 13
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 15:01
  • 1
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 14:47
  • 4
Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
  • 12.08 14:37
  • 2
Военная культура отправлена в обоз
  • 12.08 12:39
  • 1
«Кассандру» никто не спрашивает
  • 12.08 11:36
  • 51
Рогозин высказался о «диванных идиотах»