Космические силы США оставили за собой право вести наступательные действия

Это может произойти в случае необходимости защиты национальных интересов, говорится в доктрине нового вида американских вооруженных сил

ТАСС, 11 августа. Космические силы США в случае защиты национальных интересов могут прибегать не только к оборонительным, но и к наступательным действиям. Об этом говорится в обнародованной в понедельник доктрине нового вида американских вооруженных сил.

В 64-страничном тексте, который стал первым основополагающим документом Космических сил США, отмечается, что "обоснованные наступательные операции направлены на достижение относительного преимущества над противником за счет нейтрализации его возможностей по действию в космическом пространстве с целью добиться превосходства в космосе".

"Наступательные операции не ограничиваются действиями в отношении средств противокосмической обороны противника, они могут осуществляться в отношении полного спектра оборонных возможностей противника, в том числе в отношении наземных целей и целей в киберпространстве", - подчеркивается в доктрине под названием Spacepower ("Космическая мощь").

Командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд в интервью порталу Space News заявил, что данный документ был одобрен в Пентагоне и затем разослан лидерам государств - союзников Соединенных Штатов. "В нем нет ответов на все вопросы, но мы думаем, что это хорошее начало. Это поможет начать экспертное обсуждение. Доктрина - это непостоянный документ, она продолжит меняться", - указал Реймонд.

Космические силы США были официально учреждены 20 декабря 2019 года. Они стали шестым видом Вооруженных сил США и первым, созданным после формирования их современной структуры в 1947 году. Предполагается, что в Космических силах будут служить порядка 16 тыс. военнослужащих из состава ВВС и ВМС.

Вашингтонская администрация неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Глава государства подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.