Центру специальной парашютной подготовки ВДВ Минобороны России исполнилось 57 лет

ЦАМТО, 11 августа. Исполнилось 57 лет со дня образования 309-го Центра специальной парашютной подготовки Воздушно-десантных войск (ЦСПП ВДВ) Министерства обороны Российской Федерации.

Основными задачами центра являются подготовка специалистов к эксплуатации парашютных систем специального назначения, обучение личного состава подразделений специального назначения ВС РФ к применению парашютных систем спецназначения с высот до 10 тыс. м.

Вот уже 57 лет ЦСПП ВДВ прославляет Вооруженные Силы страны на соревнованиях международного уровня.

Гордостью клуба являются его парашютисты-испытатели. Все парашютные системы, с которыми сегодня работают в войсках, прошли через спортсменов ЦСПП ВДВ, которые испытывали их на себе.

За свою историю ЦСПП ВДВ стал центром подготовки спортсменов высочайшего класса для армии и страны в целом, альма-матер рекордсменов, абсолютных чемпионов мира и Европы.

Центр воспитал более 100 мастеров спорта международного класса, 130 чемпионов мира и Европы, СССР, России, 170 рекордсменов мира. В его стенах подготовили 16 судей международной категории, 15 заслуженных тренеров России.

На счету спортсменов ЦСПП ВДВ экспериментальные прыжки с парашютом с минимальной высоты 100 м и из стратосферы – 14846 м, групповые прыжки на площадку приземления на высоте 7100 м (пик Ленина, Памир).

В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации о применении подразделений специального назначения в районах Крайнего Севера, на базе центра была организована подготовка сводного подразделения специального назначения к десантированию на Архипелаг Земля Франца Иосифа с высоты 10 тыс. м.

21 апреля 2020 г., впервые в мировой истории, состоялось десантирование подразделения специального назначения из двадцати человек с парашютными системами специального назначения, вооружением, снаряжением и кислородным оборудованием с высоты 10 тыс. м из самолета Ил-76 на аэродром Нагурская острова Александры Архипелага Земля Франца Иосифа.

По результатам выполнения учебно-боевой задачи действия группы ЦСПП были высоко оценены заместителем министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенантом Юнус-Беком Евкуровым и командующим Воздушно-десантных войск генерал-полковником Андреем Сердюковым, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.