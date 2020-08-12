Lockheed Martin приступает к сборке первого истребителя F-35 для ВВС Дании

ЦАМТО, 11 августа. Минобороны Дании опубликовало фотографии, свидетельствующие о начале сборки фюзеляжа первого многоцелевого истребителя F-35 "Лайтнинг-2" (бортовой номер L-001), предназначенного для ВВС страны.

Основные компоненты самолета были доставлены на станцию электронного сопряжения и центровки (EMAS) сборочной линии. EMAS – это электронно-управляемая система, предназначенная для окончательной сборки носовой, центральной и хвостовой частей F-35, а также модуля крыльев.

Как планируется, в период с 2021 по 2026 гг. Дания получит 27 новых истребителей F-35, которые постепенно заменят самолеты F-16, эксплуатирующиеся с 1980-х гг. Сборка носовой части фюзеляжа первого F-35 ВВС Дании началась на предприятии в Форт-Уэрте (шт.Техас) 16 января 2020 года. Как планируется, этот самолет будет передан ВВС Дании в 2021 году. Ожидается, что новые F-35 позволят ВВС решать весь комплекс задач на национальном и международном уровнях, начиная с 2027 года.

Первоначально датские истребители F-35 будут находиться на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона) в США, где планируется осуществлять подготовку личного состава датских ВВС, и только в 2023 году выполнят перелет в Данию.

Как сообщал ЦАМТО, Дания принимала участие в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter с 1997 года, что позволило датским специалистам участвовать в создании истребителя, а предприятиям получить заказы на производство компонентов. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки, 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35 "Лайтнинг-2" корпорации Lockheed Martin. В начале 2018 года Центральный банк Дании хеджировал оплату за F-35 в размере 3,7 млрд. долл., чтобы Министерство обороны страны могло приобрести самолеты по фиксированной цене в национальной валюте. Хеджирование было признано целесообразным, поскольку большая часть оплаты производится в долларах США.

В боевом составе ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году. Планируется, что первые F-35A прибудут в Данию в 2023 году. Они будут размещены на авиабазе "Скридструп". В июне 2020 года парламент Дании одобрил закон о строительстве на авиабазе специализированных объектов для эксплуатации F-35A.