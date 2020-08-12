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ЦАМТО

На спецучении по гидрометеорологическому обеспечению в ЮВО апробируют новейшую метеостанцию "МАМС"

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие гидрометеорологической службы Вооруженных Сил России.
Источник изображения: www.liveinternet.ru

ЦАМТО, 11 августа. На специальном учении по гидрометеорологическому обеспечению, которое началось в ЮВО, пройдет апробация новой системы измерения и передачи гидрометеорологической информации в полевых условиях.

С помощью автоматической метеорологической станции "МАМС" подразделения метеорологов проведут измерения основных метеорологических параметров атмосферы. Обработанная в автономном режиме информация будет передана на пункты управления соединений и воинских частей для использования в интересах оперативно-тактических действий.

Также на спецучении в полевых условиях впервые задействуют перспективный радиозондировочный комплекс "Мелодия". С его помощью военные метеорологи ЮВО проведут комплексное зондирование атмосферы, определят приземные метеорологические параметры и передадут их на командные пункты войск.

Всего на специальном учении более 30 подразделений гидрометеослужбы ЮВО выполнят задачи приема и обработки аэросиноптического материала с целью разработки прогнозов погоды различной заблаговременности. Информация, подготовленная военными синоптиками, обеспечит выполнение задач по предназначению подразделениями и воинскими частями 4-й армии ВВС и ПВО, расчетами комплексов беспилотной авиации, а также воинскими частями ракетных войск и артиллерии.

В специальном учении задействовано более ста специалистов метеорологических подразделений и 90 ед. специальной техники. Учение пройдет в период с 10 по 14 августа в рамках подготовки к проведению СКШУ "Кавказ-2020", сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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