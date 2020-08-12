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ЦАМТО

ВКС представят на форуме "Армия-2020" уникальную программу

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Истребители МиГ-29 и Су-30СМ
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" во время репетиции воздушной части парада в честь 75-летия Победы.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Вильф

ЦАМТО, 11 августа. В период с 23 по 29 августа на базе конгрессно-выставочного центра парка "Патриот", полигонов Алабино, Ашулук и аэродрома Кубинка планируется проведение основных мероприятий Форума с участием Воздушно-космических сил.

В настоящий момент завершается подготовка к их проведению.

Планируется значительно расширить и обновить выставочную часть авиационного кластера Форума на аэродроме Кубинка, в рамках которой Воздушно-космическими силами, предприятиями авиационной промышленности, будут представлены специализированные экспозиции перспективной, современной и исторической авиационной техники и вооружения, беспилотной авиации и авиационных компонентов.

В соответствии с замыслом авиационного кластера Форума предусматривается проведение следующих основных мероприятий: экспозиция более 70 натурных образцов авиационной техники по типам авиации на открытой площадке; демонстрационные полеты; летная программа для широкой публики; научно-деловая и образовательные программы; мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В общей программе показа будут участвовать авиационные группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил "Русские витязи", "Стрижи", "Беркуты".

Планируется представить и одиночный пилотаж, в том числе на самолетах, которые до этого не были задействованы в динамическом показе на Форуме.

Впервые планируется динамический показ возможностей вооружения, военной и специальной техники на полигоне Ашулук, сообщает Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил.

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