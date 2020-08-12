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Российская газета

Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

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Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Как сообщили в Минобороны РФ, инспекцию глава военного ведомства провел в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Министр, отметил, что строительство объектов для базирования подводных лодок, которое сейчас идет в Вилючинске, проходит по графику. Шойгу потребовал от строителей завершить работу до конца 2020 года.

По словам министра, необходимо сделать базу в Вилючинске образцовой.


Александр Степанов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
ТОФ
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