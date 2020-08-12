Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил строительство инфраструктуры для новых атомных подводных лодок проектов "Ясень-М" и "Борей-А", которые в ближайшее время поступят на Тихоокеанский флот (ТОФ).

Как сообщили в Минобороны РФ, инспекцию глава военного ведомства провел в ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа.

Министр, отметил, что строительство объектов для базирования подводных лодок, которое сейчас идет в Вилючинске, проходит по графику. Шойгу потребовал от строителей завершить работу до конца 2020 года.

По словам министра, необходимо сделать базу в Вилючинске образцовой.

Александр Степанов