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Российская газета

Шойгу на Камчатке проверил работу медцентра, построенного для борьбы с COVID-19

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Медицинское оснащение
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Работу нового многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском проверил министр обороны Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки на Дальний Восток. Центр был построен в рекордно короткие сроки для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Как доложил Сергею Шойгу начальник медцентра подполковник медицинской службы Денис Локтионов, с момента начала работы была оказана помощь более 100 военнослужащим. Кроме того, военные медики оказали помощь более чем 200 пациентам из числа жителей региона.

Медицинский центр рассчитан на 60-койкомест. Он возводился по специальному проекту, разработанному Военно-строительным комплексом Минобороны РФ для регионов с повышенной сейсмической активностью. Сотрудники медцентра прошли обучение на специальных курсах в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова в Санкт-Петербурге.

В медцентре установлены более 1,3 тыс. единиц специального медицинского оборудования, в том числе компьютерный томограф, цифровой рентгеновский комплекс, рентгеновский передвижной аппарат, аппарат для острого диализа, ультразвуковые диагностические аппараты.


Александр Степанов

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
ИТ
Медицина
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