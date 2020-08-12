Колесную гаубицу Китая впервые показали на видео

На видео, снятом в ходе учений Национально-освободительной армии Китая, впервые была показана 122-мм колесная самоходная установка на новом автомобильном шасси FAW. Учения проходили на границе Индии и Тибета вблизи Линии фактического контроля, пишет dambiev.

В ролике демонстрируется не только гаубица, но и работа китайских противотанковых ракет HJ-10.

По информации Минобороны Китая, артиллерийские учения прошли в высокогорных районах страны с целью отработать высокоточные удары и проверить огневую мощь в условиях плато.

Майя Бирюкова