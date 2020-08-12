Черноморский флот РФ провел учение по уничтожению авианосцев условного противника

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России провел учение по уничтожению авианосцев условного противника при помощи береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион", сообщил флот во вторник.

"Личный состав расчётов БРК "Бастион" (в ходе учения) обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привел комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами путём выполнения электронных пусков уничтожил противника до взлета палубной авиации", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В нем отмечается, что по замыслу учения, территориальный центр управления флота получил разведданные о том, что палубная авиация отряда кораблей условного противника готовилась нанести удар по объектам экономического комплекса на Крымском полуострове.

Маневры проведены в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности. Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове, сообщил Черноморский флот.

Как сообщал "Интерфакс", противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Сообщалось, что до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками. В Черное море не могут заходить авианосцы.