Войти
Интерфакс-АВН

Черноморский флот РФ провел учение по уничтожению авианосцев условного противника

528
0
+1
Тактические учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион"
Тактические учения расчетов берегового ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: Фото: ТАСС/Виталий Невар

Москва. 11 августа. ИНТЕРФАКС - Черноморский флот России провел учение по уничтожению авианосцев условного противника при помощи береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион", сообщил флот во вторник.

"Личный состав расчётов БРК "Бастион" (в ходе учения) обнаружил авианесущую ударную корабельную группу условного противника, в кратчайшее время привел комплекс в боевую готовность и залповой стрельбой крылатыми ракетами путём выполнения электронных пусков уничтожил противника до взлета палубной авиации", - говорится в сообщении пресс-службы Черноморского флота.

В нем отмечается, что по замыслу учения, территориальный центр управления флота получил разведданные о том, что палубная авиация отряда кораблей условного противника готовилась нанести удар по объектам экономического комплекса на Крымском полуострове.

Маневры проведены в рамках командно-штабного учения по управлению силами флота при приведении их в различные степени готовности. Также проверяется организация взаимодействия соединений и частей в составе межвидовой группировки войск, дислоцированной на Крымском полуострове, сообщил Черноморский флот.

Как сообщал "Интерфакс", противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой "Оникс".

"Бастион" предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 км и поражения надводных кораблей различных классов и типов, действующих в составе десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Российские комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России (в том числе на Курилах). Сообщалось, что до 2021 года российская армия ежегодно будет получать по четыре комплекса.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками. В Черное море не могут заходить авианосцы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Авианосец
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
21.01.2020
Ракетные засады России: NI похоронило американский флот
22.06.2018
Оборона Севастополя. Какие войска стянули в Крым за последние четыре года
25.08.2017
Почему российский флот боеспособнее, чем кажется (The National Interest, США)
24.07.2017
Кто кому угрожает на Черном море
24.04.2017
Чем Тихоокеанский флот России может ответить ВМС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.08 17:40
  • 2120
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.08 17:35
  • 1
Yahoo News Japan (Япония): в японских силах самообороны весной будущего года создается спецподразделение радиоэлектронной борьбы
  • 12.08 17:08
  • 1
Украина ищет замену смертельному для своих миномету "Молот"
  • 12.08 17:01
  • 5
Схема «летающее крыло» может оказаться тупиковой веткой развития боевой авиации
  • 12.08 16:10
  • 21
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 12.08 16:04
  • 4
Гибель «Курска»: без права на забвение
  • 12.08 16:04
  • 2
Украина продала США старые советские системы ПВО и вооружилась еще более старыми
  • 12.08 15:57
  • 1
Кто первым создаст оружие и технику новой эры?
  • 12.08 15:07
  • 13
Истребитель J-31: Названы проблемы при реализации Китаем «Проекта 310»
  • 12.08 15:01
  • 1
«Роснефть» – смерть океанского флота
  • 12.08 14:47
  • 4
Утверждена Стратегия госполитики в отношении российского казачества
  • 12.08 14:37
  • 2
Военная культура отправлена в обоз
  • 12.08 12:39
  • 1
«Кассандру» никто не спрашивает
  • 12.08 11:36
  • 51
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 12.08 09:37
  • 71
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях