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ТАСС

Артиллеристы поразили условного противника в Северной Осетии из минометов "Тюльпан"

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2С4 "Тюльпан"
Самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Источник изображения: Антон Новодережкин/ТАСС

В учениях на полигоне приняли участие более 1 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 августа. /ТАСС/. Артиллеристы Южного военного округа уничтожили условного противника огнем минометов большой мощности "Тюльпан" на тактических учениях в Северной Осетии. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе округа.

"Минометчики артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, совершили марш на полигон Тарское в Северной Осетии для проведения тактических учений с применением минометов большой мощности", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, боевые расчеты в ходе стрельб нанесли сосредоточенные групповые удары осколочно-фугасными минами и снарядами по движущимся колоннам противника, их командным пунктам, складам с оружием. Координаты целей подразделения получали с беспилотной авиации. "Огонь велся на изнурение живой силы противника, разрушение объектов и уничтожение военной техники", - уточнили в округе.

Всего в полевых занятиях на полигоне приняли участие более 1 тыс. военнослужащих, было задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе артиллерийские установки большой мощности, самоходные минометы "Тюльпан" и самоходные пушки "Пион".

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