Бейрут, уроки будущей войны

Рукотворные техногенные катастрофы легко превратить в элемент боевых действий

Грандиозный взрыв в порту, снесший 4 августа пол-Бейрута, - это урок, который человечеству стоит выучить. Как минимум для того, чтобы впоследствии не удивляться ? мол, «ведь ничего не предвещало»… Еще как предвещало! Только ощущение, что скорее всего пронесет, мешало слышать звоночки. Вроде уже как аксиома - чем выше техногенность, тем вероятнее и масштабные катастрофы, проявляющиеся как ее следствие. Но человеческая безалаберность границ не знает.

Трагедия в Бейруте - далеко не первая в истории, даже навскидку можно назвать несколько предшествующих корабельно-портовых, причем все они входят в список крупнейших неядерных взрывов. Начнем с канадского Галифакса, где 6 декабря 1917 года разнесло французский транспорт «Монблан», под завязку загруженный взрывчаткой. Причина - столкновение с норвежским судном в узком проливе. Результат - две тысячи погибших, девять тысяч раненых, город накрыло волной высотой 18 метров.

14 апреля 1944 года в Бомбее взорвался американский пароход класса «Либерти» - «Форт Стайкин». Насколько известно, капитан возражал, чтобы в трюмы грузили и пожароопасные кипы хлопка, и взрывчатые вещества, но ему намекнули, что неписаные законы военного времени нарушать негоже. В ходе долгого ожидания разгрузки задымился хлопок, его возгорание быстро предотвратить не удалось - и 1100 тонн бомб, детонаторов, снарядов, фальшфейеров, торпед и мин превратили в руины половину города, унеся жизни более тысячи человек.

Тексас-Сити, США, 16 апреля 1947 года. На борту французского судна «Гранкан» вспыхнул пожар, приведший к взрыву 2100 тонн аммиачной селитры. Статистика: минимум 581 погибший, порядка 5000 раненых, стомиллионный ущерб и две трети города в руинах. О мощности взрыва говорит хотя бы тот факт, что от ударной волны погибли и два находящихся в воздухе самолета. А 19 декабря того же года взрывчатка, перевозимая на судне «Генерал Ватутин», стала причиной гибели двух пароходов и нанесла разрушения почти всему Магадану.

Так что взрыв в Бейруте многое напомнил человечеству. В том числе и о халатности, о пофигизме, о несусветной жадности… Взорвавшаяся неделю назад селитра - конфискат, сгруженный с судна российского горе-бизнесмена Игоря Гречушкина. Точнее, с ржавого корыта Rhosus, везшего под молдавским флагом (старинная морская держава, не так ли?) 2750 тонн нитрата аммония из Грузии в Мозамбик. Из-за проблем с двигателем судно зашло в Бейрут, где портконтроль на беду всего города запретил выход в море этого плавучего гроба. Теперь, небось, думают, сколь полезным может быть порой закрывание глаз на инструкции.

Взрыв «Гранкана», 1947 год. Фото: google.ru

Взрыв «Гранкана», 1947 год. Фото: google.ruСтоило рвануть в Бейруте, как весь Интернет мгновенно стал массовым экспертом по взрывчатым веществам и явил миру бессчетное количество знатоков, коим одним известно, как все было на самом деле. Израиль возликовал от вброса, что это была их ракета, тайно и точно ударившая по военным складам «Хезболлы», расположенным в порту. Ну конечно, «Хезболла» для многих израильтян и американцев стала пугалом, но не до такой же степени. И какой смысл хранить все военное добро на глазах у всех? Даже если в распоряжении организации и найдется такое количество взрывчатки, ее вряд ли будут хранить в одной кучке - благо израильтяне заставляют думать, что они в состоянии такие кучки находить и уничтожать, проверено. Но не тот это случай.

Стоило нашему Роскосмосу на своем сайте опубликовать снимок со спутника «Канопус», наглядно показавший все разрушения вокруг бейрутского порта, как мгновенно появились намеки: мол, российское космическое ведомство предоставило отчет о проделанной другими структурами работе. Никаких утверждений, все из серии «Мы вам показали, а вы уж решайте сами», типичный оборот сетевых оракулов. Впрочем, правительство Ливана намерено своими силами расследовать все детали происшествия, без привлечения иностранных спецслужб. Это сделано для того, чтобы оградить следствие от нужных определенным кругам и лицам выводов. Хотя уже сейчас схема трагедии достаточно ясна, осталось лишь персонифицировать ответственность.

Взрыв в бейрутском порту наводит на грустные мысли о грядущем. Да-да, скажем, на Украине уже заговорили о том, что-де в Николаевском порту хранится даже больше селитры, нежели рвануло в Бейруте. Руководство порта опровергает, мол, все вывезено. Но это частность. А говорить стоит о том, что по всему миру находится бессчетное количество «бейрутских портов» - с селитрой и аммоналом, с горючими и ядовитыми веществами, с опасными отходами и прочая, и прочая. В большинстве случаев все это охраняется исключительно в рамках инструкций по технике безопасности, не подразумевая, что подобные объекты могут стать целью направленного воздействия.

Зачем? Все очень просто. Один-два диверсанта могут, воздействуя на подобный объект, устроить разрушения, сравнимые с атомной торпедой и в разы превышающие то, что может натворить крылатая ракета. Только торпеда и ракета - однозначно акт государственного нападения, а тихий теракт вполне может оставаться анонимным. Ну так случилось, бывает. Можно просто наносить ущерб стране-конкуренту, а можно использовать такие действия, как элемент гибридной войны. События в Бейруте, произошедшие после взрыва, наглядно показывают подобные возможности. Чрезвычайное происшествие стало спусковым крючком массовых протестов. Казалось бы, общая беда должна сплотить народ вокруг государственных структур, и так было бы, если очевидным источником беды выглядел бы сторонний агрессор. Тут же источником беды все сочли структуры власти, начался захват правительственных зданий, протестующие всерьез заговорили о революции, и только введение в столицу Ливана армейских подразделений позволило как-то купировать процесс.

Так что урок, который преподнес Бейрут, учить придется. А выучив, надо будет и верные выводы сделать. Скажем, в принципах организации Вооруженных сил. Они должны быть готовы совсем не к такой войне, к которой их готовили последние 70 лет.

От редакции

Протесты в Бейруте начались 8 августа. Демонстранты выразили недоверие правительству после взрыва в порту 4 августа и потребовали его отставки. По последним данным, в ходе беспорядков в Бейруте пострадали более 230 человек, погиб один полицейский. На фоне протестов премьер-министр Ливана Хасан Диаб пообещал провести досрочные парламентские выборы.

Артур Несвияжский

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 30 (843) за 11 августа 2020 года