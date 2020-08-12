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Интерфакс-АВН

Пограничники США и России провели совместное патрулирование в Беринговом проливе

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Пограничный патрульный корабль "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России проходит пролив Эресунн, направляясь из Балтийского моря на Север, 20.08.2019
Пограничный патрульный корабль "Камчатка" (заводской номер 052) проекта 22120 Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России проходит пролив Эресунн, направляясь из Балтийского моря на Север, 20.08.2019.
Источник изображения: frankmh

Петропавловск-Камчатский. 11 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Совместное патрулирование в Беринговом проливе в районе прохождения линии госграницы РФ провели российский пограничный патрульный корабль "Камчатка" и сторожевой корабль "Мунро" береговой охраны США, сообщает во вторник пресс-служба Пограничного управления (ПУ) ФСБ РФ по восточному арктическому региону.

Патрулирование прошло в рамках реализации Плана согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны (БОХР) США на 2020 год.

"Основные цели патрулирования - недопущение нарушений в сфере пограничного и природоохранного законодательства, выработка алгоритмов взаимодействия с силами и средствами пограничных ведомств двух стран. В ходе патрулирования проведены тренировки по совместным действиям при обнаружении фактов браконьерства и спасении терпящих бедствие на воде", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Арктика
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