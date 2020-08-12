Пограничники США и России провели совместное патрулирование в Беринговом проливе

Петропавловск-Камчатский. 11 августа. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Совместное патрулирование в Беринговом проливе в районе прохождения линии госграницы РФ провели российский пограничный патрульный корабль "Камчатка" и сторожевой корабль "Мунро" береговой охраны США, сообщает во вторник пресс-служба Пограничного управления (ПУ) ФСБ РФ по восточному арктическому региону.

Патрулирование прошло в рамках реализации Плана согласованных действий сил ПУ ФСБ России по восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны (БОХР) США на 2020 год.

"Основные цели патрулирования - недопущение нарушений в сфере пограничного и природоохранного законодательства, выработка алгоритмов взаимодействия с силами и средствами пограничных ведомств двух стран. В ходе патрулирования проведены тренировки по совместным действиям при обнаружении фактов браконьерства и спасении терпящих бедствие на воде", - говорится в сообщении.