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ТАСС

Новый катер для Тихоокеанского флота спустили на воду на верфи во Владивостоке

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Противодиверсионный катер проекта 21980
Противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок".
Источник изображения: Судостроительный завод "Вымпел"

Строительство корабля завершится до конца ноября этого года

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Судостроители завода "Восточная верфь" во Владивостоке спустили на воду новый противодиверсионный катер проекта "Грачонок" для нужд Тихоокеанского флота (ТОФ). Завершить постройку планируют осенью этого года, сообщает пресс-служба предприятия.

"Шестой противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок", построенный на "Восточной верфи", был спущен на воду. Корабль строится для нужд Тихоокеанского флота России, работы будут завершены до конца ноября этого года", - говорится в сообщении.

В настоящее время катер расположен на достроечной площадке, где планируется завершить необходимые работы, в том силе запуск, проверку оборудования, ходовые испытания.

Противодиверсионный катер проекта 21980 является катером охраны для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях пунктов базирования ВМФ. В нем заложены высокие тактико-технические характеристики, а также современное радиоэлектронное вооружение и энергетические установки. У корабля также имеется новый водолазный комплекс.

АО "Восточная верфь" - единственный завод-поставщик таких кораблей на Дальнем Востоке. Здесь также строят плавпричалы и сторожевые корабли для ФСБ России, краболовные суда.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Восточная верфь
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ
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